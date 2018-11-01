德政壇地震，歐股露曙光

週一，梅克爾在記者會上證實，在目前任期於 2021 年結束後，她不會再尋求任何政治職位。她並說，12 月她將不會競選連任黨主席。根據 CNBC 分析師克雷默 (Jim Cramer) 指出，梅克爾在歐洲仍廣獲愛戴，但他說她也是一位 " 反成長聯盟的領導人，德國總理梅克爾決定不尋求第五次任期，為歐洲股市增添了巨大動能。 新聞來源: 鉅亨網 2018-10-29

德國巴伐利亞邦與黑森邦先後舉行地方議會選舉，兩邦傳統上是基民盟與基社盟的鐵票區（德國總理梅克爾所屬政黨及聯盟政黨），但開票結果卻為兩黨帶來嚴重打擊。巴伐利亞邦開票結果顯示，基社盟支持率減少 10%；基民盟則於黑森邦選舉中丟掉 11% 選票。選舉結果除了促使梅克爾放棄連任外，也為歐洲多年來的撙節政策帶來反轉的機會，歐洲股市則可能贏來久違的曙光。

1. 歐洲經濟成長輸人，股市當然落後

歐洲經濟復甦乏力

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2018/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2009 年中以來，美國股市累積上漲 254%，歐洲股市僅上漲 91%，兩者表現有如天壤之別。兩者股價表現差距如此巨大的原因來自於經濟成長的差距，截至 2018 年第三季，美國經濟累計成長 23.3%，歐洲僅成長 13.8%（美國與歐洲股價走勢於 2011 年下半年開始脫鉤，與美國及歐洲經濟成長出現分歧的時間一致）。歐洲股市想追上美國股市的表現，必須先加快經濟成長的步伐。

2. 歐洲內部分歧大

歐洲內部復甦程度差異大

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2018/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

同樣從 2009 年中以來至今，歐洲主要國家累計經濟成長也有巨大差異，德國及法國累積成長 21% 及 12.8%，但西班牙及義大利僅成長 9.2% 及 3.1%。若仔細觀察西班牙及義大利兩個難兄難弟，可發現房市泡沫源頭之一的西班牙，一開始衰退幅度大於義大利，但隨著歐債危機及歐洲央行出手，西班牙經濟好轉速度快於義大利。「鉅亨買基金」認為部份原因出在財政赤字上，同樣 2009 年中以來，西班牙累積財政赤字佔 GDP 比重為 70.8%，而義大利只有 32%，較保守的財政政策限縮了義大利復甦的幅度。

3. 省錢並非唯一降低負債比的辦法

梅克爾主導下的歐洲，透過減少政府支出來擠出財政盈餘，進而降低負債佔 GDP 比重是唯一選項，但大西洋彼岸卻有不同作法。美國經歷過 1946 年至 1974 年及 1993 年至 2001 年兩段債務比下降期間，第一段期間中，美國政府債務逆勢成長 51.5%，但仍透過高達 7% 的名目經濟成長率，達到降低債務比的目標；第二段期間中，雖然美國政府債務小幅減少 0.2%，但債務比的降低仍主要源自 5.4% 的名目經濟成長率。因此，從美國的經驗來看，透過較高的通貨膨脹率來推升名目經濟成長率（名目經濟成長率 = 通貨膨脹率 + 實質經濟成長率），才是有效降低債務比的方法。

美國透過經濟及物價成長，降低負債比

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2018/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

等待歐洲基金分批佈局時點到來

建議投資人可先觀望近期歐盟與義大利的預算爭議，若歐盟妥協並放鬆義大利的預算赤字限制，將是歐盟財政政策轉向的一大訊號，屆時投資人可開始分批佈局歐洲股市，分享經濟成長加速的果實。

鉅亨精選基金

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