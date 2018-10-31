無畏股市劇烈震盪 投信：高股息基金跌幅相對有限且「耐震」

全球股市 10 月劇烈震盪，但有些高股息個股在市場震盪整理之際，顯得相當「耐震」，回顧最近三個月高息股的跌幅，只有大盤的三分之一；進一步拉長線觀察，近五年高息股年化波動度，也低於大盤。

摩根環球股息基金產品經理張瑜倫指出，過去三個月震盪加劇之際，包括全球股市美股與歐股等三地股市大盤跌幅介於 6% 到 8%，但高息股股票同期間僅回檔 2% 左右，顯示在股息收益傘保護下，高息股在行情波動時刻較一般股票耐震。



張瑜倫認為，高股息跌幅相對較輕，關鍵在於高股息優勢能提供較佳的下檔保護，因此長線波動度也比一般股票來得低。觀察過去三年全球和歐美股價指數年化波動度，高息股波動度介於 8%~9%，明顯低於大盤同期間動輒逾一成的水準。

以股息率來看，MSCI 全球高息股指數的股利率為 3.9%，明顯高出 MSCI 全球股票指數的 2.3%；若從價值面來看，目前 MSCI 全球高息股指數本益比僅 15.1 倍，大幅低於 MSCI 全球股票指數的 18.7 倍，顯示高股息可做為穩健參與全球市場參與市場漲升機會的墊腳石。

根據最新經理人調查顯示，未來 12 個月看好高息股股票表現的比重從上個月的 18% 大幅跳升至 31%，也是 2016 年 9 月以來最高。