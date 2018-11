【大行報告】滙豐報告：經濟前景不明朗 港商寄望内地帶動業務增長

最新一期的《滙豐商貿領航:商界的現狀、未來和業務方式》(Navigator: Now, next and how for business) 報告顯示,鑒於環球經濟不明朗,香港商界希望藉著中國内地消費力增長,善用香港作為亞洲區内各項貿易倡議的門戶角色,加强自身的競爭力。

縱使環球經濟表現不一,為短期國際貿易增添不明朗因素,報告指出仍有近三分二(65%)受訪香港企業對環球貿易前景表示樂觀,較全球受訪者比例 78% 略低。對自身國際貿易營商表現有信心的香港企業佔比(66%)亦相近。持樂觀態度的香港企業指出,影響環球貿易營商環境的最關鍵因素為消費者信心(32%)、商品價格(25%)和環球經濟增長(24%)。

對自身前景表示負面的企業認為,保護主義抬頭和關稅措施是他們持悲觀態度的最大因素。當中,71%企業認為各國政府保護當地企業的力度增大,比例相對 2018 年 1 月上升了 10 個百分點,同時也高於 63%的環球比例。

然而,商界認為內地消費力不斷增長可為香港帶來商機。内地日益富裕的中產階層人口持續上升,足以支持當地經濟於可見將來繼續增長。

事實上,内地是 65% 受訪香港企業目前最大的貿易夥伴,較 2018 年初高出 18個百分點。香港企業亦視内地為預期增長最强勁的市場,較年初調查高出 26 個百分點。為企業帶來增長的三大動力分別為經濟環境利好(42%)、船運、物流和儲倉費用下降(29%),以及電子商貿的增長(29%)。

除了内地消費力的增長,亞太區内多項貿易協定也為香港企業帶來營商機遇。 香港擁有地利優勢,可成為亞太區内企業的跳板,協助區内企業進軍內地市場。

逾半受訪企業認為,各項促進内地與香港關係的政策倡議,如:《內地與香港 關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)(59%)及「一帶一路」倡議(55%) 等, 將於未來三年内對公司業務帶來正面影響。53%受訪企業認為,針對特定行業的自由貿易協定會帶來正面影響。另外, 逾四成企業認為區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)(46%) 和東盟 - 中國自貿區 (ACFTA)(43%) 將有利其業務。

政策倡議的影響

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示:「中國内地已經成為香港的最大貿易夥伴, 加深兩地經濟融合將會為香港帶來新的機遇。港商應善用香港在『一帶一路』 倡議下的重要地位,及大灣區建設帶來的便利,努力發掘新增長機會。」

趙民忠又表示:「過去香港直接和間接受惠於全球化,現在 RCEP 和香港東盟自由貿易協定等政策倡議將繼續為我們帶來營商機遇,推動企業長期發展。香港既是國際金融中心,也是區內重要的貿易樞紐,更是國際航運及物流中心, 在亞洲貿易中享有競爭優勢。我們相信這些優勢將繼續為港商帶來商機。」

上述調查結果引用自《滙豐商貿領航:商界的現狀、未來和業務方式》,報告訪問了全球 34 個市場内超過 8,500 間企業,包括超過 300 間以香港為基地的公司,了解他們對營商前景的觀點,以及對貿易活動和業務增長的預期。