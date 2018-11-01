李克強會見美國國會議員訪華團

中國國務院總理李克強 11 月 1 日下午在中南海紫光閣會見美國聯邦參議員亞歷山大率領的美國參、眾兩院訪華代表團。

李克強表示，中美建交近 40 年來，兩國關係雖歷經風雨，但總體向前發展。事實證明，健康穩定發展的中美關係符合兩國人民的根本利益。雙方應當按照兩國元首多次會晤達成的重要共識，共同努力推動中美關係沿着正確軌道發展。希望美國國會議員發揮積極建設性作用。

李克強指出，中美分別是最大發展中國家和最大發達國家，兩國經濟處於不同發展階段，互補性很強，兩國人民都從合作中切實受益。當然，經貿合作也會出現這樣那樣的問題。雙方應當相互尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，通過平等對話協商妥善管控和解決分歧，這對兩國、對世界都有利。

李克強強調，中國將堅定不移深化改革，進一步擴大開放。中國的發展將會為世界各國提供更多機遇和更廣闊的市場。

美方議員表示，中國是一個偉大的國家，中國人民是偉大的人民。美中存在競爭，但彼此不是對手，共同利益遠大於分歧，雙方加強合作可以實現共同繁榮。對經貿領域存在的問題，雙方應通過公平、平等協商解決，加征關稅不是解決問題的辦法。美議員願為促進美中關係、增進兩國了解與合作發揮建設性作用。

雙方還就共同關心的雙邊以及國際和地區問題交換了意見。