更高的通膨要來了？美國第三季薪資增幅十年最高

今年第三季，美國人薪資增幅創新高，這可能預示着美國將迎來更高的通膨。

美國勞工部 31 日周三公布：

第三季就業成本指數環比上升 0.8%，高於經濟學家預期增速中值 0.7%，年增率上漲 2.8%，創 2008 年以來最大漲幅。

第三季私人部門薪資增長 0.9%，高於預期增速 0.5%，年增率上漲 3.1%，增幅同樣創十年來之最。

薪資加速增長推動下，就業成本增速創新高很好理解。薪資高漲更大的意義應該在於，通膨將有望進一步走高，在聯儲已經明確循序漸進升息的背景下，通膨將更受關注。

正如 CNBC 報導評價的，薪資增長一直是這輪美國經濟復甦缺失的環節。華爾街見聞近幾年不止一次提到，美國勞動力市場供應緊張，薪資卻只是溫和增長，令人感到缺乏通膨回升的壓力，這也是一些聯準會高官認為不宜操之過急升息的理由。

就在今年 9 月，上任不久的聯準會三號人物、紐約聯儲主席 John Williams 還表示，美國經濟當前形勢不錯，有利於聯準會實現雙重目標，但薪資增速偏低是個大問題，表明美國經濟仍然存在「增長空間」。美國缺乏通膨壓力，意味著無需提高升息速度。

本月初公布的非農就業報告顯示，9 月美國失業率降至 3.7%，創 1969 年以來新低。當月平均時薪年增率增速為 2.75%，較 8 月回落了 0.17 個百分點，8 月年增率增速 2.92% 是 2009 年 5 月以來最高水平。

（以上圖表來自華爾街見聞數據頻道）

同在本周三，稍早公布的 10 月美國私人部門 ADP 新增就業人數為 22.7 萬人，創八個月新高，遠超市場預期的 18.7 萬人。

彭博社報導認為，數據顯示，用工需求仍強勁，在失業率創近五十年新低之時，企業要提供更好的薪酬，這也強化了聯準會為防止經濟過熱而循序漸進升息的前景。

值得一提的是，本月美債殖利率再創新高。基準 10 年期美債殖利率 10 月 9 日曾漲至 3.2594%，創 2011 年 5 月 4 日以來盤中新高。

更敏感反應通膨預期的兩年期美債殖利率 10 月 22 日曾漲至 2.9123%、逼近 2008 年 6 月 25 日最高位 2.9966%。截至發文，兩年期美債殖利率接近 2.88%，10 年期殖利率在 3.14% 上方。