蘋果官宣「最大規模」筆電和iPad創新 股價沖高回落

美東時間周二 10 月 30 日上午 10 點，蘋果在紐約布魯克林舉辦新品發布會，距離 9 月推出新一代 iPhone XS 系列手機和蘋果手錶僅隔了一個月，也是年末假日購物季來臨前的第二次重要推介會。

首先，蘋果於 2010 年以來首次發布了新款的超薄筆記本電腦 MacBook Air，具備 13.3 英寸的視網膜顯示屏（retina display），邊框更薄、顯示屏更大、色彩更豐富，即日起銷售價為 1199 美元。

這款新筆記本電腦在鍵盤上內置了 Touch ID 指紋識別系統，並更新了鍵盤和觸控板（touch pad）設計，用戶可以基於指紋解鎖 Apple Pay 蘋果支付等功能。新電腦的聲效比當前型號響亮 25%，並且配備新耳機。內核採用了英特爾核心 I5 處理器，隨機存取儲存器（RAM）最高為 16GB，內存處理能力翻倍，並且首次可以儲存內容多達 1.5TB。

蘋果宣布歷史上最高幅度的 iPad Pro 變動。新款 iPad Pro 採用方形邊緣設計，採用與 iPhone XR 同樣的液體視網膜顯示屏技術。具備與最新 iPhone 類似的面部識別功能。搭配新的觸摸鍵盤、新的蘋果筆（Apple Pencil）。

發布會期間，蘋果股價回吐全部漲幅並轉跌，發布會開始之前，該股一度漲 1.4%。