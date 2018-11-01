股神巴菲特的魔力教學回顧：IBM 庫藏股計畫的風險

長期以來，庫藏股一直是 IBM 股票投資者的關鍵因素，股神華倫巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway Inc.) 早期就是因為看中 IBM 的庫藏股計畫才大舉投資該公司。

藍色巨人 IBM (IBM-US) 週二 (30 日) 宣告以 330 億美元購買開源軟體商 Red Hat，創下科技史上第三大併購案後，考量鉅資併購且獲利承壓，同時宣告將在 2020 年與 2021 年暫停庫藏股計畫，引發投資者信心不足，股價應收下跌 3.54%，創連續五個交易日走貶。

為提振投資人信心，IBM 授權 2019 年前額外進行 40 億美元的股票回購計劃，但 IBM 近年的庫藏股計畫，受到企業獲利面臨壓力，導致 IBM 近年大幅削減了庫藏股回購金額。

IBM 歷年庫藏股計畫：

2011 年 IBM 回購 150 億美元自家股票

2014 年 IBM 回購 137 億美元自家股票

2015 年 IBM 回購 46 億美元自家股票

2016 年 IBM 回購 35 億美元自家股票

2017 年 IBM 回購 43 億美元自家股票

2018 年前三季 IBM 回購 24 億美元自家股票

近年隨著 IBM 獲利前景黯淡，波克夏海瑟威已大幅減少購買 IBM 股票，甚至在去年將 2011 年買入近 135 億美元的 IBM 股票賣出，轉向投資蘋果。

事實證明，股神在正確的時間點賣出，因為 IBM 今年股價已經下跌了 25%，週二收盤價為每股 115.40 美元，接近 52 週低點 115.15 美元。

IBM 。(圖：AFP)

回顧 2011 年巴菲特寫給股東的信函中，討論了他收購 IBM 的理由，盛讚該公司的聰明的財務管理。巴菲特寫道：「IBM 聰明運用債務，幾乎完全以現金方式進行增值收購，並積極回購自家股票。」

接著重點來了，巴菲特繼續提供關於庫藏股的魔力教程，他認為投資者應該支持 IBM 的股票價格保持疲軟，以便該公司能回購更多的股票。

巴菲特寫道：「當然，IBM 未來五年的獲利對我們來說很重要。除此之外，IBM 可能會在這段期間花費 500 億美元左右來回購自家股票，所以我希望 IBM 股價在五年內萎縮。」

巴菲特最終做了對的事情。2011 年後接下來的五年，IBM 確實回購了大約 500 億美元的股票，希望股票萎靡不振的願望也實現了。在 2016 年底，股票幾乎完全以波克夏海瑟威購買的成本交易，每股約 170 美元。

此外，巴菲特還做對了另一件事提供投資者借鏡，在 2011 年的信中寫道：「最終，我們對 IBM 投資成功與否將主要取決於其未來獲利能力。」