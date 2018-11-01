〈財報〉亞洲投資動蕩高 私募股權Carlyle 基金獲利緩慢 

私募股權基金凱雷集團 Carlyle (CG-US) 週三 (31 日) 未能達到第三季度的盈利預期，因其投資的亞洲市場在動蕩的情況下上漲速度低於競爭對手。

擁有英國高級汽車服務公司 Addison Lee 和美國娛樂服務提供商 Apex 遊樂園等資產的 Carlyle 最新一季度財報顯示：

每單位季度經濟淨收入 ENI (類 EPS) 為 0.25 美元，這一數字低於分析師預期的 0.49 美元，而去年同期為 0.56 美元。

每股純益 EPS 為 0.10 美元，而去年同期則是 0.43 美元。

成本上漲 25% 至 6.156 億美元。

稅後可分配收益 (DE)，如同支付股息的實際現金，從去年的 2.545 億美元下降至今年的 1.947 億美元，相當於每股 0.56 美元。

Carlyle 表示還會再支付每普通股 0.42 美元的季度股利。

經濟淨收入項目 (Economic net income，ENI) 反映了 Carlyle 投資組合按市值計價的未兌現收益或虧損，是許多美國私募股權公司的主要盈利指標。

財務長 Curtis Buser 表示，「靜音」的 ENI 反映了「市場劇烈波動對我們亞洲私募股權基金的影響」。

Carlyle 入股了多間亞洲股權企業，而恆生指數今年迄今下跌約 16.5%，也與美國 S&P 500 指數的小幅上漲形成了對比。

整體而言，Carlyle 賺取業績費的私募股權資產，在截至 9 月底的 3 個月內價值增加了 1%。競爭對手黑石集團 (BX-US) 報告其同期私募股權資產增加 7.5%，而阿波羅全球管理公司 (APO-US) 的私募股權資產增長 2.3%。

在較樂觀的一方面，Carlyle 管理的資產年增 22%，至 2123 億美元，本季度籌資 60 億美元，2018 年迄今籌集了 260 億美元。

該公司表示，預計 2018 年將超過 300 億美元的融資目標，也是長期 1000 億美元籌款目標的一部分。其 2019 年的下一個籌款目標可能會超過目前 1000 億美元的水位。

Carlyle 股價週三收盤上漲 4.16% 來到 20.27 美元。