美股盤後 – 獵殺紅色十月結束 美股四大指數連兩日走高

獵殺紅色十月最終日 (31 日)，美股上演「萬聖節歡樂」行情，買氣回籠不搗蛋，美股四大指數連兩日全面上揚。

週三 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 241.12 點，或 0.97%，收 25115.76 點。

那斯達克指數上漲 144.25 點，或 2.01%，收 7305.90 點。

S&P 500 指數上漲 29.11 點，或 1.09%，收 2711.74 點。

費城半導體指數上漲 14.75 點，或 1.24%，收 1202.30 點。

週三道瓊收漲逾 241 點，連續二日最高漲幅接近 900 點；S&P 500 指數創下自 2 月以來最大的兩日漲幅，但收於 7 年來最糟糕的月份；那斯達克指數上漲 2.01%，但與牛市的任何一個月相比，本月跌幅最高。隨著臉書財報創佳績，週三科技股領漲，Netflix (NFLX-US) 和 EBay (EBAY-US) 飆升超過 5%。

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.42%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.91%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.61%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.97%。

臉書執行長祖克柏。(圖：AFP)

受惠於最新財報獲利創佳績，激勵臉書 (FB-US) 上漲 3.81%。臉書執行長祖克柏表示，臉書計劃明年大舉投資旗下業務，還計劃開發 Facebook Watch 和 Instagram TV 等產品。

半導體類股漲跌互見；AMD (AMD-US) 上漲 5.87%；美光 (MU-US) 上漲 4.75%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.86%；Intel (INTC-US) 下跌 1.84%；IBM (IBM-US) 小漲 0.026%。

油價走跌帶動運輸類股，且受到亮眼財報業績並全年獲利強勁預測激勵，通用汽車 (GM-US) 飆漲 9.09%，創下自 5 月底以來的最大單日漲幅。

中概股 (BAT) 皆走揚；騰訊 ADR(TCEHY-US) 大漲 6.12%；百度 ADR (BIDU-US) 上漲 3.65%；阿里巴巴 ADR (BABA-US) 上漲 4.36%。

台股 ADR 漲跌互見，友達 ADR (AUO-US)、中華電信 ADR (CHT-US) 和日月光 ADR (ASX-US) 收跌；聯電 ADR (UMC-US) 持平 0%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.85%。

聯準會週三宣告一項提案，將放寬對部分銀行的監管限制，帶動銀行股走高，摩根大通 (JPM-US) 股價上漲 2.15%，花旗 (C-US) 上漲 1.43%、美國銀行 (BAC-US) 上漲 2.65 %。

華爾街分析

回顧美股十月，呈現相當戲劇性的變化，S&P 500 指數 10 月下跌 6.9%，而那斯達克指數下跌 9.2%，是自 2008 年 11 月以來的最大月跌幅。道瓊指數在本月下跌 5.1%，創下自 2016 年 1 月以來的最大單月跌幅。

一系列問題導致美股在 10 月動盪不安，美國經濟即將過熱的擔憂，導致債券殖利率走升，波及美股月初走勢；聯準會升息、貿易擔憂，以及美企利潤受強勢美元影響，投資者不得不對市場重新定價，科技股和晶片股受到重創。

Federated 全球配置基金投資組合經理 Steve Chiavarone 表示：「市場確信我們正處於牛市尾段，投資者認為財政政策將變得不那麼寬鬆、通膨率攀升，導致聯準會 (Fed) 將更具侵略性。」

市場已轉向黃金和其他防禦性類股，儘管如此，這些資產的獲利仍然不足以支撐多元化的投資組合。

基金公司 William Blair 基金投資組合經理人 Michael Balkin 表示：「我們在十月一直處於更加防守的狀態，削減科技和其他極高估值的成長股的投資基金，將部分資金轉移到消費和醫療保健類股上，然而在下行趨勢中，投資者無法逃避大屠殺。」

獵殺紅色十月最終日，美投顧公司 Chase Investment Counsel 投資經理人 Peter Tuz 表示：「人們很高興 10 月過去了。」

展望後市，財報估計是維持企業股價上漲的關鍵，週四 (11 月 1 日) 盤後蘋果將公布最新財報。而美國期中選舉到與美中貿易談判都將存在風險。