金融危機後 Fed 最新鬆綁舉措　明顯放寬對小型銀行的監管

聯準會 (Fed) 週三 (31 日) 發布一項提案，將「明顯」放鬆監管資產不足 7000 億美元的小型銀行。

聯準會以 4 比 1 的票數批准了該提案的草案，這是對金融危機後的銀行限制實行最新的鬆綁舉措，旨在減少社區和區域性金融機構的負擔。

該提案內容中體現了一個重要的原則：監管特質應該與企業特質相符。負責監管的美國聯準會副主席 Randal Quarles 表示，這些變革應該「有意義地」降低銀行的法規遵循成本，而不會為銀行系統帶來重大的新風險。

該提案降低對較小和較不複雜的企業的要求，但對美國大型銀行仍維持最嚴格的審查規則。該提案對擁有超過 1000 億美元資產的銀行訂定四級監管。

第一類，擁有 1000 億至 2500 億美元資產的銀行將是此提案的最大獲利機構，排除了高頻率的壓力測試。

第二類，2500 億至 7000 億美元資產的銀行可以享受調降的「流動性覆蓋比率」，估計可將這一比率降低 30%。根據該提案，賓州最大銀行 PNC Financial Services (PNC-US)、第一資本金融公司 (COF-US)、嘉信理財 (SCHW-US) 和美國合眾銀行 (USB-US) 將享有降低的流動性與法規遵循要求。

第三類，7000 億美元資產以上的銀行，將擁有更嚴格的審查標準；第四類，全球系統重要性的銀行 (GSIB) 維持最嚴格的審查規則。

聯準會實施 5 月國會通過的銀行放鬆管制法規定的變更，一些規模較小的銀行將進一步減少監管。