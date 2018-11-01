美股盤中─道瓊大漲逾380點 但10月仍大幅下跌

美國股市週三中場大幅上漲，為連續第二天大漲，道瓊上漲逾 380 點，並突破了 200 日移動平均線。通用汽車與臉書公布獲利強勁，拉抬了市場氣氛。但主要指數 10 月仍大幅下跌。

台北時間 00:08

道瓊工業平均指數上漲 239.95 點或 0.96% 至 25114.59。

Nasdaq 指數上漲 115.35 點或 1.60% 至 7277.00。

S&P 500 指數上漲 28.89 點或 1.06% 至 2711.52。

分析師說，企業獲利介於非常好與良好之間。部份投資人亦樂觀認為，貿易問題將能有所突破。本月的跌勢，並非有所本。通常這是回檔整理的訊號，而非空頭市場的訊號。空頭市場跌勢會較慢。

通用汽車股價上漲 7.3%，該公司公布季報優於預期，並說第三季銷售的汽車數量減少，但價格上漲，因而提升了獲利。

臉書股價上漲 3.6%。該公司週二公布獲利優於預期。執行長祖克伯說，臉書計畫於明年進行大舉投資。他並說臉書還計畫製造自己的產品，如 Facebook Watch 與 Instagram TV。

該股價週三上漲，並帶動亞馬遜，蘋果等股價走高。

但本月，主要指數仍大幅下跌。S&P 500 本月下跌 7.9%，創 2010 年 5 月以來，最大單月跌幅。

道瓊於 10 月以來下跌了 6%，創 2015 年 8 月以來最大單月跌幅。

Nasdaq 本月大跌了 11%，創 2007 年 10 月以來，最糟單月表現。

本月，美國股市受到壓力，投資人擔憂中美貿易戰，美國升息，及企業獲利成長減緩。科技股大跌，亦增加了大盤壓力。10 月，科技股下跌逾 8%。

但有分析師認為，情況並非想像地糟。儘管 10 月的利空因素增加，但預估 2019 年 S&P 500 企業每股獲利上升，有助推動長期漲勢。

經濟數據方面，美國今日公布 10 月私人企業新增就業 22.7 萬人，高於預期。

週五，美國將公布 10 月就業報告，為市場所重視。