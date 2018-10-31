〈友達法說〉Q4稼動率維持高水位 將投入高附加價值產品因應中國市場競爭

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (31) 日召開法說會，友達董事長兼執行長彭双浪表示，第 4 季在中國電視備貨需求帶動下，稼動率將維持高水位；美中貿易戰目前影響不大，但未來變化還需密切觀察，且中國面板新產能陸續開出，未來市場競爭將越趨激烈，又以標準品最明顯，友達未來將生產高附加價值產品，投入價值轉型。

彭双浪表示，上半年因應客戶推出部分新品，隨著客戶對高階產品需求動能漸起，友達 8.5 代新產能開出後，第 3 季就已滿載。展望第 4 季，他指出，中國將有元旦與春節的電視備貨需求，可望帶動第 4 季面板稼動率維持高水位，不過，歐美地區由於旺季銷售已邁入尾聲，將藉此時機，安排歲修與進行明年的新產品試產。

談及近期大環境出現變化，彭双浪指出，上半年面臨電子上游零組件缺貨，近期則是半導體零組件供貨情況趨緊，將會持續觀察品牌客戶出貨動能，另一方面，美中貿易戰部分，並非對所有產品課稅，目前影響不大，但明年 1 月美國對中國進口關稅將從 10% 提高至 25%，對未來的變化還要再密切觀察。

此外，隨著中國面板新產能陸續開出，彭双浪表示，中國廠的面板市佔率將會逐漸提升，對市場供需會有些影響，也使整體產業競爭越趨激烈，又以標準品競爭最為明顯，未來將積極投入價值轉型，將資源整合，以生產高附加價值產品，並以硬體帶動軟體，加速智慧製造與智慧管理。