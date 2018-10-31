建材廠崇佑Q3獲利超越上半年 前3季EPS 0.39元

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 今年營運正向發展，第 3 季稅後純益為 853 萬元，不僅為連續 3 季獲利，且超越上半年的總合，累計前 3 季稅後純益 1192 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.39 元。

崇佑今年營運優於去年，全年可望虧轉盈，目前訂單能見度長達 6 個月，公司董事會決議，將辦理 500 萬股現金增資案，預計每股 20 元溢價發行，募集資金 1 億元，將用於擴充產能。

崇佑第 3 季合併營收為 2.78 億元，較去年同期明顯成長 13.28%，受惠持續擴大金屬建材市場滲透率，加速拓展中國地區以外之美國、澳洲、及越南等銷售市場版圖，帶動旗下上海松江廠、江蘇鎮江廠整體產能稼動率保持高檔，稅後純益 853 萬元，季增 2.26 倍，也較去年同期由虧轉盈、單季每股純益為 0.28 元，累計前 3 季稅後純益 1192 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.39 元。

崇佑第 3 季主要受惠越南味丹食品、北京地鐵、寧波亞德客、南京台積電等大型金屬建材完工認列，由於金屬天花板、金屬隔間牆體具有防火、防爆、防潮、隔音及可循環利用等多樣特點，搭配產品模組化設計與自有靜電粉末塗裝線，可滿足輕鬆裝卸、外觀設計客製化等需求，隨著市場對於金屬建材接受度打開，已逐步取代礦棉板、石膏板、木板等建材。