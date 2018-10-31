【富蘭克林】聚焦票息收益 美高收報酬表現債市亮點

◆ 擁高殖利率、低存續期與相對抗震特性 今年以來報酬領先各債種

美債殖利率呈上漲格局，固定收益資產價格表現受到壓抑，不過值得注意的是，美國高收益債因具有較高票息收益，足以應對市況變化，今年以來繳出正報酬表現。富蘭克林華美投信認為，美國高收益債擁殖利率與抗震優勢，搭配發債企業基本面強勁、利率風險有限等正面因素，適合透過全球高收益債券型基金布局，納入中長期固定收益資產配置。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明指出，在美債殖利率走升下，今年固定收益類型資產以票息為主要報酬，美國高收益債憑藉著較高票息收益，表現領先各債種，現階段殖利率近 7% 能適時滿足收益需求，平均存續期間 4.5 年使其利率變化敏感度較低，搭配抗震特性，是極具投資吸引力的固定收益資產。

張瑞明進一步分析，現階段美國 10 年期公債殖利率已趨近聯邦基準利率中長期目標，要再大幅上揚不易，金融環境變化如近期美股顯著修正，亦增加升息不確定性，利率風險降低使固定收益資產價格走勢壓力減輕。同時，美國高收益債擁相對高殖利率與低存續期，可應對利率彈升造成的債市震盪，短線遭遇美股漲多回調，也能發揮債券波動低於股票的性質，近五次美股波段修正 2.9% 至 10.2% 不等之際，ICE 美林美高收總報酬指數僅有 0.4% 至 1.5% 的跌幅，抗震能力顯著。

富蘭克林華美投信表示，美國高收益債發債企業基本面持續強勁，利息保障倍數回升、槓桿倍數下降；而投資高收益債最重要的信用風險，從美國高收益債利差呈區間震盪，以及未來一年預估違約率相對偏低觀察，均反映信用風險有限。考量美中貿易戰仍為目前最大干擾因素，牽制全球市場成長展望，或對部分高收益債發債企業造成影響，建議透過兼顧報酬與控管風險的全球高收益債券型基金，建立中長期核心收息資產，追求收益機會。

<債券到期殖利率不代表報酬率。>

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