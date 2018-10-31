渣打銀行調查：M世代投資基金偏好各異 但最在乎這三件事

渣打銀行今 (31) 日公布民眾投資基金的行為偏好，調查發現，習慣透過網路投資基金者，重視投資績效；至於偏愛用電話或找理專下單者，主要是擔憂資安問題，加上不熟悉網路操作流程，因而選擇用電話或找理專下單。

渣打銀行財富管理處針對 30 到 49 歲的「M 世代」進行投資偏好調查，所謂的 M 世代是指 M 世代意指家中經濟貢獻來源 (Money)、身處數位生活 (Mobile) 與肩負多重任務 (Multitasking) 者。

根據渣打銀行觀察，投資人投資基金主要可分為「線上基金投資族」、「線下基金投資族」與「基金潛水族」三大族群。

M 世代三大族群投資基金各有顧慮

其中，習慣用網路下單的「線上基金投資族」，67% 的人覺得網路方便查詢以便管理自身的投資內容與績效很重要，一半以上的人在乎手續費或管理費是否有優惠與交易不受限於銀行營業時間等。

至於偏好透過電話或理專下單的「線下基金投資族」，有 41.5% 表示未透過網路下單主要是因為不熟悉網路交易操作流程，或是因為信任理專、擔心網路交易安全而選擇用傳統方式進行投資。

另外，也有一群荷包夠深也有投資經驗，但卻在投資理財這一塊遺漏基金配置的「基金潛水族」，其中有 49.5% 主要擔心獲利不如預期，或是基金資訊太多難以選擇 (49%)、景氣不好不敢貿然行動 (45%)、沒有時間收集資料 (43.5%)，因而未將基金列入投資配置中。

M 世代投資基金最在乎這三件事

調查發現，但不論哪種類型的投資人，M 世代投資基金時都三大共同點，包括基金交易平台申購流程方便、定期定額投資低門檻，以及可清楚呈現基金報酬率。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，對於線下基金投資族可透過渣打的線上基金交易平台，透過簡易步驟完成申購流程完成無痛交易，突破該族群對於網路下單的障礙。

至於基金潛水族傅敏儀則建議，線上基金交易平台的基金排行榜，包含渣打精選、熱賣基金、配息基金、最多瀏覽以及最新上架的五大排行榜與基金氣象台，可協助潛水族克服選擇困難障礙，讓基金潛水族在資訊與預算上都能輕鬆入手。

渣打銀行的「M 世代投資偏好大調查」進行時間為 2018 年 10 月，針對現有基金投資者與未來一年內有意願進行基金投資者，進行網路問卷調查，有效樣本數為 700 份，在 95% 信心水準下，正負誤差值為 3.8%。