内蒙古能建(01649-HK)附屬斥1.02億元購入内蒙華晨100%股權

内蒙古能建(01649-HK)公佈，於2018年10月31日，内蒙古勘測設計院(公司全資附屬)與内蒙資管簽訂股權轉讓合同。據此，内蒙古勘測設計院同意購買，而内蒙資管同意出售内蒙華晨100%的股權，對價為人民幣1.02億元。於收購事項完成後，公司將間接持有内蒙華晨100%的股權。

内蒙華晨正負責華晨固陽風電項目的投資及建設。華晨固陽風電項目位於内蒙古自治區包頭市固陽縣境内，距離固陽縣紅泥井鄉西側約10km。該項目於2016年6月28日開工建設，2016年12月8日實現風電場220kV升壓站反送電，2016年12月8日實現首台機組併網發電，2017年8月14日實現50台風機全部併網發電。該項目於2018年6月完成風電場提升發電量技改工作，從而提高風電場機組發電量及機組的安全運行。内蒙古勘測設計院通過收購内蒙華晨的股權，作為股東參與華晨固陽風電項目的投資及建設。

截至本公告日，華晨固陽風電項目運行良好，經財務評價分析，内蒙華晨資本金財務内部收益率為12.12%，財務指標高於行業平均水平，投資價值明顯，收購内蒙華晨股權將增厚内蒙古勘測設計院利潤，併符合公司發展戰略及規劃，惠及集團全體股東。

内蒙華晨為一間於中國成立的有限責任公司，主要業務為風力發電項目技術的研發及投資、電力工程施工、電力設備銷售。

内蒙古勘測設計院的主要業務為電力係統規劃、各類火力發電、風力等新能源發電、不同電壓等級的輸變電、岩土、電子通信、工民建、環保、水土保持、市政、供熱等工程的勘測設計、谘詢和總承包，新能源項目開發建設及運營，軟件研發、係統集成及建築智能化工程，多媒體技術應用。