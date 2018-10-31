國巨Q3、前三季營運創五高 前三季每股賺逾70元 Q4淡季需求轉弱

受惠於被動元件出貨旺季，國巨 (2327) 第三季及前三季的營收、營業毛利、營業淨利、稅後淨利及 EPS 皆歷史新高，第三季每月平均大賺逾一個股本，單季 EPS 達 34.35 元，前三季每股更賺進超過 70 元，EPS 70.29 元。而第四季為被動元件產業的傳統淡季，再加上中美貿易戰衝擊持續擴大，造成大中華區終端客戶觀望且需求轉弱，國巨評估，大中華區經銷商體系的庫存有偏高傾向，因此主動積極調節其進貨並協助其做好庫存管理，使經銷商供應鏈趨向正常健康。



國巨第三季營收 306.66 億元，季增 59.3%，年增 266.4%；稅後淨利 145.03 億元，EPS 34.35 元；毛利率 69.3%，較上一季增加 5.2 個百分點，並較去年同期增加 39.0 個百分點；營業利益 169.53 億元，營益率 55.3%，季減 0.5 個百分點，但較去年同期增加 33.4 個百分點。非營業項目淨收入 3.81 億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換收益 5.01 億元、權益法認列轉投資收益 1.92 億元、短期投資損失 5.56 億元、利息淨收入 1.43 億元及其他淨收入 1.01 億元。



國巨前三季營收 609.37 億元，年增 169.5%；前三季稅後淨利 295.61 億元，EPS 70.29 元；毛利率 64.4%，較去年同期增加 36.6 個百分點，營業利益 323.56 億元，營益率 53.1%，較去年同期增加 34.5 個百分點；非營業項目淨收入 23.57 億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換收益 10.57 億元、權益法認列轉投資收益 6.00 億元、短期投資收益 2.55 億元、利息淨收入 3.60 億元及其他淨收益 0.85 億元。



展望未來，國巨表示，當前雖有中美貿易爭端及景氣影響，但被動元件的產業結構仍朝良性方向調整，將持續針對日系廠商退出品項開出新產能以提高市佔率，並優化產品組合，提升高容、高壓、精密電阻及車用與工規電阻電容等高階產品的產出及銷售，並擴大與世界級原廠的設計合作，提供全方位優質服務，持續佈局未來。

