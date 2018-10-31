【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應

◆盤勢分析

本週五蘋果即將公布第四季財報，其第三季營收達 533 億，年增 17% 創下歷史次高，淨利也達 115.19 億，年增率 32%，因此市場預期營收將有機會挑戰歷史高。

川普昨日接受外媒採訪表示，中美貿易戰將會達成很棒的協議，激勵四大美股指數強彈，費城半導體漲幅更達 4%，連帶台積電 ADR 跟近上漲 4%，換算理論價來到 234 元，而台積電現貨價最後一盤馬上跳至 234 元，完成 ADR 與現貨套利，同時台積電上漲 11 元也貢獻大盤一百餘點，幫助大盤站上 9800 關卡，量能放大至 1290 億。

電子股部分，包括台積電、大立光與鴻海今天在買盤加持下，漲幅都在 3% 以上起跳，其中大立光上漲 5.85%、台積電上漲 4.93%、鴻海上漲 3.14%。

另外，受惠於蘋果 MacBook Air、Mac Mini 與 iPad Pro 的新品發表，帶動蘋概股全面走揚，包括台郡、可成、穩懋、GIS-KY、雙鴻、美律、康控等蘋概股今天受新品上市激勵，股價全面走揚。

今日盤面量點還包括矽晶圓族群，包括中美晶、合晶、嘉晶與台勝科有志一同全數漲停；被動元件包括國巨、奇力新與禾伸堂等漲幅達 6% 以上。

大盤走進量縮緩彈格局，技術面以波浪理論 B 波做解讀，亦是葛蘭幣八大法則的第四買點即將迎接第三賣點，短期操作策略建議以個股跌深反彈技術面應對並嚴設停損停利。

胡毓棠 分析師