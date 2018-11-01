【大慶證券】盤前分析－股短多確立  挑戰月線反壓



◆盤勢分析

受惠最新公布財報創佳績，加上聯準會提案提案放寬對部分銀行的監管限制，激勵美股漲勢延續，四大指數昨日全數上漲，其中以 Nasdaq 上漲 2.01% 漲幅最大。然而美股雖連兩日上漲，但後續都將面臨月、季均線反壓，且美國十年期公債殖利率在經濟強勁下，已連三升來到 3.149%，加上 11/6 美國期中選舉的不確定性，都將對美股後續漲勢造成壓力，短期間股市動盪仍大，建議投資人謹慎以待。

中美貿易戰前景轉樂觀，激勵昨日亞股全數上漲，陸股、日股、韓股分別上漲 1.35%、2.16%、0.74%，台股亦開高走高，大漲 276 點收在 9802 點，成交金額 1320 億。昨日指數量增填補 10/25 的跳空缺口，並一舉站上 5 日與 10 日均線，KD 指標自低檔上揚，加上外資在現貨市場買超 89.8 億，扭轉 10 月初以來的保守態度，短線多方氣勢轉強，不過國際情勢仍未穩定，且月、季、年等中長期均線持續下彎，都將對指數造成壓力，除非外資買超力道延續，否則短線恐較難突破月線壓力重回萬點之上。

昨日類股普遍上漲，包括被動元件、矽晶圓、半導體、IC 設計、PCB、蘋概股、網通、電動車、工具機等。環球晶財報繳出佳績，重申市場需求強勁，股價開盤即漲停鎖住，激勵其餘如中美晶、台勝科等全數攻上漲停，也帶動過去同樣具漲價題材的被動元件類股，如國巨、華新科等大漲。IC 設計類股各擁利機，義隆推出 TDDI 解決方案，瑞昱布局車用及物聯網領域，世芯 - KY、創意等受惠 HPC、ASIC 商機看俏，也全數以漲停作收。蘋果新品亮相，蘋概股如嘉聯益、緯創、康控 - KY、GIS-KY 等漲幅也都在 5% 之上。整體來看，台股在經過多日的走跌後，今日類股普遍有低接買盤進場，不過考量明年全球景氣有下滑風險，加上資金趨於緊縮，類股齊漲的盛況恐難以延續，建議以財報表現佳、且明年展望樂觀的類股操作為宜，如電動車、部分蘋概股、5G 相關等。

