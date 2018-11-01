【永豐期貨】台指選擇權盤前－國際股市強彈 台股大漲收復9800點



◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 202 點至 9725 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 77.13 點，電子期逆價差擴至 - 3.16 點，金融期逆價差擴至 - 13.82 點。現貨部分，三大法人買超 98.3 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 944 口至 10186 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3122 口至 36210 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3029 口至 6919 口。

週二美國總統透露越快與中國達成協議越好，緩解中美貿易緊張情緒，加上多家企業財報亮眼，帶動美股三大指數均強彈超過 1.5% 以上，費半指數更大漲超過 4%，激勵週三亞股全面開紅，台股在台積電跳空大漲下開盤即突破 5 日線反壓，盤面上電子股領軍上攻，電子股中台積電、大立光漲幅分別高達 4.93%、5.85%，加上聯發科漲停，都是今天指數攻高要角，帶動各類股族群全面上揚，尾盤大單敲進拉尾，終場加權指數上漲 276.02 點或 2.898%，收在 9802.13 點，成交量能 1291.44 億，較前一日增加 279.33 億。整體來看，週三日 K 開高走高以實體長紅收復近五日的跌幅，日 KD 轉為黃金交叉向上，加上今天台積電跳空大漲形成島狀反轉，有利股價止跌，因此在國際股市止穩之際台股有望在此區止穩打底，後續仍須觀察外資動向以及中美關係的緩解是否僅是曇花一現。

選擇權分析

賣權買權未平倉最大量支撐壓力區由 8800~10000 點縮至 9000~10000 點，下檔支撐向上移動。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.86 升至 0.97，反應籌碼面逐漸轉為中性。買權平均隱含波動率由 19.91% 降至 18.51%，賣權平均隱含波動率由 25.17% 降至 22.98%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示市場偏空預期已經逐漸趨於中性，也代表止跌機會有望浮現。

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