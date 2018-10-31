【日盛投顧】守穩5日線 短多確立

◆盤勢分析

1. 週二美股大漲帶動，週三台股開高震盪走高，最高點 9,802 點收復 10 日線（9,724 點），最低點 9,588 點守穩 5 日線（9,571 點），尾盤 2330 台積電及 2454 聯發科奮力衝刺，終場指數上漲 276.02 點，漲幅 2.90%，收在 9,802.13 點，成交金額為 1,289.97 億元，大於 20 日均量（1,236 億元）。三大法人合計買超 98.81 億元：外資買超 90.40 億元、投信買超 5.33 億元、自營商買超 3.08 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：反彈成交量大於月均量較有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為 5 日線附近，壓力為月線附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（34）小於 50，反彈有機會延續。

3. 櫃買指數漲幅 2.91%，收在 113.83 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 5 日線，壓力為月線，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值小於 50，反彈仍有機會持續。

4. 台股選股方向可留意台股選股方向可留意矽晶圓、IC 設計、蘋概、被動元件、工業 4.0、車用、金融等。

矽晶圓、IC 設計、蘋概、被動元件帶頭反攻

1. 矽晶圓：長線價格仍維持高檔加上財報表現亮眼，6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶為週三最強勢的族群。

2.IC 設計：財報陸續公佈，2454 聯發科、2458 義隆、2379 瑞昱、3443 創意、6435 大中、5299 杰力、3141 晶宏同步上漲。

3. 被動元件：族群跌幅為近期最深者，龍頭 2327 國巨、2492 華新科及二線 2375 智寶、6173 信昌電、6127 九豪聯袂反彈。

4. 蘋概：iPhoneXR 預購不差，筆電等新產品也將推出，耶誕節消費旺季將至，蘋果供應鏈如 6176 瑞儀、6153 嘉聯益、6269 台郡、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、4943 康控 - KY、6456GIS-KY 、2360 致茂等可望受惠。