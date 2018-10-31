【華冠投顧】台股反彈行情開跑 底部進場！

何丞唐 分析師

美國股市在晶片股和運輸類股帶動之下，周二大漲，美國道瓊工業指數收 24874.64 點，漲 431.72 點，漲幅 1.77%；S&P 500 指數收 2682.63 點，漲 41.38 點，漲幅 1.57%；那斯達克指數收 7161.65 點，漲 111.36 點，漲幅 1.58%；費城半導體指數為 1187.57 點，漲 4.16%，。

台股今受到美股大漲激勵，早盤 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光全面上攻，帶動電子股勁揚，光學、網通、IC 等紛紛展開反彈，加權指數終場上漲 276 點或 2.89%，收在 9802 點，成交量為 1289 億元。

盤面上，蘋果發表新品，蘋概股帶動包括 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、6153 嘉聯益、6121 新普等上攻；矽晶圓族群 6488 環球晶 Q3 業積創高，公司實施庫藏股，激勵股價走揚，5483 中美晶、3532 台勝科、6182 合晶等也有好表現；被動元件族群包括 2327 國巨、2492 華新科跌深反彈收紅；記憶體個股 2408 南亞科、2337 旺宏、2344 華邦電等也收紅。

台北股市股匯雙漲，若美股續彈且外資在台股持續買超，大盤反彈行情可期。11 月份下旬美中川習會，市場關注是否如周二川普接受專訪時之樂觀進展。

大盤在 10 月 11 日開始崩跌將近 1700 點的行情，最低來到 9400 點，一路震幅劇烈，投資好朋友最想知道的就是，9400 點是不是底部？台股止穩、回彈了嗎？台股指數也叫做「加權」指數，所以大盤能不能走穩，打出底部並且有向上的空間，關鍵在於誰？權值股。那當然佔權值最大的，就是 2330 台積電。各位還記不記得，7 月下旬的時候，2330 台積電大概在 245 元，那時候我說「周公」跟我講：「台積電第三季產能利用率只有 77%，而且你看下去。」那時候每個人看到台積電的股價，都說強者恆強，後來台積電漲到 268 元，我有沒有改變我的想法？沒有。我說，你等著看，老師都是跟你做未來的。

各位，你有沒有發覺，這波台積電跌得兇不兇，跌掉整整 51 元，將近 20%，那當然，大盤也跌了將近 1700 點，重點來了，2330 台積電這波跌到最低 219.5 元，我聽到一堆人打落水狗，說 2330 台積電完蛋了、蘋果會賣很差。各位你聽好，台積電第四季的情況，送你四個字：「產能滿載。」這樣夠清楚了吧。所以 9400 點我認為，雖不中亦不遠矣。那接下來的動作呢，非常簡單，現在斷頭潮過後，融券開始大幅的增加，你可以開始準備佈局了，那老師也在這個關鍵時刻，邀請你一同來底部買起、底部賺起，趕快卡好位吧！

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