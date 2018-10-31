宏碁攻動力電池 旗下聯永基自行車展秀電動自行車電池模組新品

宏碁 (2353) 旗下動力電池廠聯永基 (MPS Energy Inc.) 以自身電池管理技術結合宏碁在智慧裝置領域的優勢，宣布推出強化安全及智慧的電動自行車電池模組，並將於週三 (31 日) 開展的 2018 台北國際自行車展 (Taipei Cycle Show) 展出。這款專為電動自行車打造的電池模組共有三種型式，可依照客戶及車廠需求安裝於後車架、下管隱藏及斜管；這款電池模組已通過 ISO 13849 功能安全規範，並符合歐盟最新的 EN 15194:2017 電動自行車標準。



根據研究機構指出，近年電動自行車銷售量在世界多國都呈雙位數成長，宏碁在 2015 年 7 月成立聯永基，致力能源相關產業的電池模組保護板設計、電池模組設計、能源儲存系統整合、能源管理系統設計、電動載具的整合與開發等。



聯永基總經理張瑞川表示，隨著科技發展，日常生活中的各種產品逐漸電子化，電池安全在這之中為共通的關鍵議題之一。聯永基的電池模組不僅已取得 ISO 安全規範，更具備設計符合使用者需求的智慧 APP 即時掌握電池狀態並記錄騎乘資訊。



而近年電動輕型載具市場在全球快速成長，除電動自行車外，電動滑板、電動滑板車等載具也相繼應運而生，針對長者與行動不便人士打造的電動輔具也日益普及。聯永基致力提供傳統載具業者安全、智慧的解決方案，開發高品質的電動輕型載具，成果逐漸顯現。