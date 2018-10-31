宏碁布局電動自行車再下一城 聯永基推自行車電池模組

根據研究機構指出，近幾年電動自行車銷量，在世界多國都有雙位數成長幅度，看好全球電動自行車市場需求，宏碁 (2353-TW) 旗下子公司聯永基(MPS Energy)，結合宏碁在智慧裝置領域優勢，推出強化安全及智慧的電動自行車電池模組。

宏碁指出，這款專為電動自行車打造的電池模組共有 3 種型式，可依客戶及車廠需求安裝於後車架、下管隱藏及斜管；電池模組並通過 ISO 13849 功能安全規範，更符合歐盟最新的 EN 15194:2017 電動自行車標準。

聯永基總經理張瑞川表示，隨著科技發展，日常生活中的各種產品逐漸電子化，電池安全在這之中為共通關鍵議題之一，做為專業電池模組開發商，聯永基有責任將安全視為產品開發的最高準則，帶給使用者安心的使用體驗。

張瑞川指出，近年，電動輕型載具市場在全球快速成長，除電動自行車，電動滑板、電動滑板車等載具也相繼應運而生，針對長者與行動不便人士打造的電動輔具也日益普及。

為達最高規格標準，聯永基為台灣率先獲得 ISO 13849 功能安全規範的電動自行車電池模組廠商；針對電動自行車成長率極高的歐洲市場，前述 ISO 認證為獲得歐盟 EN 15194:2017 電動自行車安全標準的必要條件。此外，聯永基電動自行車電池模組也獲國內 CNS 15387 認證，是首款台灣在地生產組裝的電池模組產品。

聯永基電動自行車電池模組不但符合國際安規，更具多重安全系統，對於異常電壓、電流、溫度皆有保護機制，電池模組設計具有較佳的抗潑水及防塵設計。