【野村投信】價值面具吸引力 亞洲強勢貨幣債展望亮眼

近期亞洲債市面對美國公債殖利率上升、中美貿易戰以及亞洲貨幣貶值等壓力，市場投資氣氛轉趨保守。NN (L) 亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人庾宏璟 (Joep Huntjens) 表示，亞洲債市基本面良好，雖然近期遭遇逆風，但市場已有過度反應情況，隨著亞債殖利率來到近期高點，投資價值浮現，搭配債券發行量走低以及違約率持續偏低等優勢，亞洲強勢貨幣債前景亮眼。

庾宏璟指出，亞洲是全球經濟成長最快速的區域，預估五年後 GDP 比重將占全球 GDP 的 40%(資料來源: 國際貨幣基金組織；資料日期 2018/04)，亞洲國家擁有強健的財政體質，主權信評持續提升，亞洲債市基本面明顯優於其他新興債市。隨著市場蓬勃發展，預估亞洲債券市值將在 2019 年突破一兆美元 (附圖一)，亞債資產規模快速成長，也蘊含許多投資機會，成為資產組合中必備之一環。

庾宏璟表示，近期市場波較大，主要是投資人擔心美國殖利率飆升、貿易戰以及亞洲貨幣貶值等因素將影響亞債表現，首先，雖然美國殖利率急遽攀升，但亞洲被利率影響的程度明顯小於其他新興國家及美國，而雖然目前利差較大，卻也代表更有機會在利差收斂時創造獲利，此外，根據市場研究，貿易戰對中國經濟的影響微乎其微，中國 GDP 成長主要仰賴內需而非出口，而課徵關稅的品項中，中國企業輸出到美國的收入占總出口收入的比例非常低，加上中國有相關政策因應，採取寬鬆措施，將有助支持債市。在貨幣貶值方面，由於 NN (L) 亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為強勢貨幣債券基金，不會直接受到貨幣走貶影響，反而有機會逢低布局，例如印尼盾貶值可能導致資金抽離印尼市場，使得美元計價的債券價格走低，因此基金可藉此機會以更低的價格進場買到優質標的。

就投資價值而言，亞債殖利率目前來到五年以來首見的高點，是金融海嘯以來難得浮現的買點，根據統計，每當亞債殖利率到達高點其後六個月與後十二個月的報酬平均為 6.61% 與 13.94%(附圖二)，再者，今年六月以來，亞債發行量出現明顯下滑，有利於支撐債券價格，且亞債違約率以長期平均而言仍維持在低點 (資料來源：澳盛銀行、野村投信整理；資料日期：2018/08/20)。

野村投信表示，投資人若想將亞債納入投資組合，可借重擁有豐富經驗的專業投資團隊，以 NN 投資夥伴為例，在新興債市的投資經驗已逾 25 年，為最早進入新興債市的資產管理公司之一，目前專責研究亞洲債市的團隊成員共 9 人，每人平均研究亞洲債券的經驗為 12 年，同時也與 20 位研究邊境市場國家的夥伴合作 (資料來源: NN 投資夥伴；資料日期: 2018/10)，深入了解亞洲市場的投資價值與風險，為投資人追求最佳的投資機會。

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