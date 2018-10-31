北京各區設立數百億規模基金扶持民企 不追求控股

北京日報官網周三早間報導，北京市下屬各區已紛紛通過設立基金或專業平台的形式，為民企上市公司解困，基金規模已達數百億元人民幣，不過這些基金多為階段性持股，並不謀求控股權。

報導指出，北京西城區擬發起設立北京新動力優質企業發展基金。基金目標規模100億元，首期規模40億元，由市區兩級政府引導基金參與，引入合作金融機構及其他社會資本。基金主要投向專註實體經營、業績良好、出現暫時流動性危機的優質民營上市公司。

該基金采取股權、可轉債等方式向上市公司提供資金支持，不謀求控股權，不幹預企業正常經營活動，階段性持股，一旦企業化解流動性危機後將適時退出。目前，西城區按照“一企一策”原則，已梳理出轄區內重點支持的標的上市公司，並著手開展相關準備工作，首個支持項目已形成具體方案，有望於近期實施。

而北京朝陽區將整合各方基金資源支持民營企業發展，支持企業融資，提高市場開拓能力，總資金規模達250億元，將重點投資符合首都功能定位和未來產業發展方向的企業。朝陽區擬發起設立的朝陽區支持優質上市公司發展基金，首期基金目標規模20億元，還會設立總規模為100億元的科技創新創業引導基金。

動作最早的北京海澱區，其聯合東興證券等發起設立的海國東興基金，並於9月5日完成登記註冊，基金規模100億元，一期40億元，目前已到位20億。

海國東興基金將堅持五個原則：一是原則上只支持獲高新技術企業認證的上市公司；二是不以獲取上市公司控制權為目的，以協議轉讓或大宗交易的方式獲取不超過公司總股本10%的可流通股；三是不幹預企業經營；四是單筆投資原則上不超過5億元，每個上市公司僅限支持一次；五是上市公司股東可以回購轉讓的股權。

10月19日，國務院副總理劉鶴及一行兩會領導共同喊話，之後密集出台一系列政策，其中一個政策方向就是紓緩民企融資難和股權質押風險。而地方政府引導並設立市場化基金的形式，成為主要解決方案之一，此前有媒體報導，深圳市政府安排數百億元人民幣專項資金，從債權和股權兩個方面入手，降低深圳A股上市公司股票質押風險。

路透上海10月31日