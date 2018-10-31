臉書股價跌入熊市 可能已觸底 但年底可能反彈

一些投資人認為，臉書 (Facebook) (FB-US) 的股價跌成這樣，反而可能是件好事。

在發布財報獲利，臉書股票在盤後交易中上漲，而 Miller Tabak 股票策略師 Matt Maley 表示，他對該股的看法已從負面轉向更具建設性。

Matt Maley 表示，「臉書在 7 月公布財報股價重挫後，我對臉書看法轉趨負面，而且應該早該這麼做了。但問題在於，8 月所有賣壓開始出現。股票投資者拋售股票，共同基金從增持部位變為持有甚至減持，對沖基金拋售，這就是現在其他股價高漲的科技股顯示的相同情況，他們現在正在經歷臉書走過的那條路。」

這位策略師表示，臉書已跌入熊市並且有望出現 6 年來最糟糕的單月表現，而且可能會在年底前出現反彈。不過他不是長期的多頭。

Maley 表示，「它不過是個交易工具，而不是什麼了不起的個股。」並補充說，他一直注意 150 美元的水平，這是該股之前的支撐點。

其他分析師對臉書就不這麼樂觀了。臉書 7 月的財報對股東而言是一場災難；在公佈業績後，臉書市值流失逾 1000 億美元，成為美股史上最大的單日市值損失。

Chantico Global CEO Gina Sanchez 表示，她認為臉書存在長期的基本擔憂。她說，一些投資人可能認為最糟糕的情況已經結束，但更大的問題卻迫在眉睫。

至於臉書 30 日的財報，她說，「所有的焦點都放在用戶成長數字上。」

臉書第 3 季財報顯示，每股獲利雖然超過市場預期，但其每月活躍用戶 22.7 億和每日活躍用戶 14.9 億，都未達市場預期。

Sanchez 表示，「在遭到重擊後，我會對臉書的價值提出很大的警示，例如，蘋果 CEO 庫克呼籲的加強隱私法律。這實際上真的會傷害臉書的整體商業模式。所以我認為投資人必須自問：臉書的商業模式是否依然可行？用戶成長現在確實是重點關鍵。」