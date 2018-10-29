〈財報搶先看〉臉書Q3財報3大重磅看點

社群平台巨擘臉書 (Facebook) 將在 30 日美股收盤後公布第 3 季財報，該公司今年受到用戶資料外洩，以及用戶增長數緩慢的衝擊，股價自今年初以來暴跌近 20%，而廣告商是否持續支持臉書，將為關注重點之一。

臉書第 2 季財報營收不如預期，且該公司預計營收和毛利增長將放緩，此外，受到歐盟個資法《一般資料保護規範》(GDPR) 影響，許多歐洲用戶可能離開該平台。

當時臉書 (FB-US) 盤後股價一度重挫 24%，市值蒸發 1400 億美元，該社群平台股價持續走跌，26 日收於每股 145.37 美元。

臉書今年股價日線走勢圖

以下為臉書 Q3 財報關注重點：

1. 營收增長速度

臉書在 Q2 財報時指出，營收增長將放緩，Pivotal Research 的分析師 Brian Wieser 認為，關注營收增長速度是焦點之一，而廣告商是否持續選擇臉書作為廣告平台是最主要的影響。

Sell Side 分析師預測臉書第 3 季銷售額為 137.7 億美元，去年同期為 103.3 億美元。分析師依照模型推測，行動廣告營收估計為 125.1 億美元，桌機廣告為 11.8 億美元。

臉書過去的預測銷售額與實際銷售額

根據 FactSet 調查，分析師預側臉書 Q2 每股純益 (EPS)1.46 美元，上一季為 1.59 美元。

臉書過去的預測與實際的每股純益表現

2. 用戶增長

在 GDPR 生效之後，臉書第 2 季流失約 100 萬歐洲月活躍用戶，歐洲日活躍用戶更大減 300 萬人。投資者可關注臉書用戶數數據，以辨別這些歐洲用戶是暫時離開該平台，或是已刪除帳號。

平均來說，分析師預測每個用戶可替臉書帶入 6.09 美元的收入，而第 3 季月活躍用戶估計可達 22.9 億人。

3. Instagram 的表現

Instagram 擁有超過 10 億用戶，臉書未切分出該社群軟體所帶來的營收，調研公司 eMarketer 預測，該平台今年將佔臉書全球營收的 16.5%，高於去年的 10.7%，以金額來看，約為 90 億美元。

分析師看法

巴克萊分析師 Ross Sandler 在本月給客戶的報告中指出，儘管因為政治因素，部分廣告商對於投入預算至臉書廣告有點遲疑，但整體來說，臉書的廣告仍是有效的。該分析師給予臉書買入的評級，目標價格 180 美元。