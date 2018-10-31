〈區塊鏈大應用〉微軟與那斯達克合作開發區塊鏈技術

據報導，美國科技巨頭微軟 (MSFT-US) 將與世界上第二大證券交易所那斯達克合作，共同開發區塊鏈技術。

微軟表示，該公司的「Azure 區塊鏈服務」將與那斯達克的財務框架 (NFF) 整合，創建新的區塊鏈系統。

在合作關係下，將開發一種「分賬不可知的區塊鏈功能」，以實現跨越多個分賬的可操作性。與 Azure 區塊鏈服務的整合將允許 NFF 客戶通過一個端口來對各種區塊鏈進行部署，同時也促進區塊鏈的開發。據稱，該系統平台將促進買賣雙方的匹配、物流管理以及交易中的支付和結算。

納斯達克企業架構高級副總裁 Tom Fay 表示，與微軟的合作消除了將區塊鏈技術整合到現有基礎架構的複雜性。他也表示:「我們的 NFF 與微軟的區塊鏈服務的整合提供了一個抽象層，使我們的產品與分賬無關，安全性相對增加，並最終幫助我們繼續探索更廣泛的區塊鏈客戶使用案例。」

今年 8 月，微軟的 Azure 在以太坊區塊鏈產品中引入了授權證明 (PoA) 算法。該算法基於區塊鏈上的已批准身份或驗證器原則，以確保正常運行和安全性。例如身份租賃系統，或是 Azure 管理和監控去中心化應用程序 (DApp)。

最近，納斯達克則公佈了一項新的區塊鏈專利，該專利是一個電腦系統，能透過區塊鏈向收件人安全地發佈時間敏感資訊。

上個月，納斯達克的數據負責人 Bill Dague 表示，公司正在探索將加密數據集添加到市場分析工具中。但是，該交易所是否會推出加密相關產品還有待觀察。