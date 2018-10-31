〈房產〉旺季不旺 永慶10月交易量 僅雙北、高雄成長

第 4 季進入購屋、換屋旺季的開始，但由連鎖房仲業者永慶最新統計顯示，10 月房市交易量僅較 9 月成長 1%，年增 6%，且連續三個月年增率均為個位數，顯見交易量成長幅度已逐步收斂，不像上半年強勢成長。且全台 7 都交易中，除雙北及高雄外都呈現月衰退。

對於門市 10 月交易量小幅成長，永慶房屋分析認為，主要來自美中貿易戰摩擦升溫，全球經濟有下行風險，導致 10 月全球股災，股匯市重挫，而國內景氣燈號也轉呈黃藍燈，復甦動能弱，民眾消費信心降低，衝擊民眾看屋意願，讓房市旺季不旺

根據永慶房產集團研展中心統計，與 9 月相比，全台 7 都 10 月房市交易量表現增減互見，北市交易量小增 5%，新北成長 9%，高雄量增 12%，但桃園以南四大都會區則呈現量縮格局，桃園量縮 5%，新竹縣市減少 8%，台中量縮 9%，台南則小減 3%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說，第 4 季通常都是購屋旺季，民眾看屋意願增加，期待農曆過年前入住，但在經濟面臨下行風險的狀況下，民眾信心受衝擊，加上新案陸續讓利搶市，中古屋銷售空間受到壓縮，交易量僅微幅成長。謝志傑補充，觀察 10 月中古屋房價發現，台北、高雄房價仍微幅下跌，符合買方期待，交易量呈現正成長，而新北則因有重劃區新屋比價效應，屋主心態明顯軟化，房價維持在相對低檔，也帶動交易量回升。

至於桃園、新竹縣市、台中與台南 4 大都會區，則因房價有小幅回升的跡象，無法貼近買方期待，買方縮手跡象明顯，交易量就減少，因此，「不讓利就沒有量」仍是目前房市無法擴量的主因。謝志傑認為，觀察 10 月看屋量與 9 月相比約增加 5%，民眾看屋意願仍高，但出價意願偏低，顯示成交關鍵仍在價格，若價格認知能拉近，加上年底剛性購屋需求，房市交易才有機會擴量成長。

全球市場瀰漫不確定性，台灣也無法置身事外，根據台經院調查顯示，國內產業景氣呈現「跳水式下墜」，景氣下滑的速度比預期還要快，各產業看法轉趨悲觀，而台股跌勢猛烈，也衝擊民眾購屋信心，加上還有市場供給量大增與利率面臨變動的風險，對於房市後市恐無法樂觀預期。