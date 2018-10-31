台廠小心！郭明錤警告：低容值MLCC已見跌價跡象 五大原因看壞後市

天風國際證券分析師郭明錤今 (31) 日指出，受到貿易戰導致消費信心趨緩影響智慧型手機出貨量，加上供貨商擴產積極，近來消費性電子的低容值積層陶瓷電容 (MLCC) 已在第四季出現跌價跡象，預計未來 2 年在以下五大因素影響下，消費性電子 MLCC 還會繼續面臨潛在價格下滑壓力，對台灣業者將有不利影響。

郭明錤在最新報告中指出：

第一，5G 手機出貨帶動的 MLCC 需求會比預期來的晚，要到 2021 年 5G 與 4G 晶片的整合方案量產後手機出貨量才會明顯提升，預計明後兩年 5G 手機對 MLCC 需求挹注有限，連帶導致手機用 MLCC (主要是低容值) 未來 2 年的降價壓力更大，對目前低容值 MLCC 最大供應商的台系業者相當不利。

第二，就算未來幾年內手機規格如 5G、多鏡頭與螢幕指紋等升級，增加的需求也會以日本和韓國業者主攻的高容值為主，對低容值 MLCC 需求增加有限，屆時台灣相關業者恐怕得透過價格競爭才能維持產能利用率。

第三，如今各種被動零組件供需逐漸回歸平衡，過去部分供貨商靠著綁定多種被動零組件的銷售方式以維持低容值 MLCC 價格的策略將不再奏效，預料接下來消費性電子低容值 MLCC 將面臨降價壓力。

第四，過去 1 年最缺貨的 0402 型 MLCC，因為漲價幅度偏高，也讓許多品牌客戶變更設計，降低對 0402 的依賴，改為拉抬中國偏重擴產的 0201 與日韓業者擴產重點 01005 的需求，反倒不利台灣業者的 0402 價格。

第五，正因為消費型 MLCC 可能供過於求的不確定性，如今不少客戶都不願和供應商簽長約，加上通路商也會急著降價清理庫存，種種原因對消費型 MLCC 價格穩定格外不利。

郭明錤表示，看好生產設計高容值 MLCC 的日系與韓系業者，在 5G 與車用等題材帶動下具有長期優勢；至於中國業者則會因客戶分散供應風險而受惠，連帶提升市佔率；反觀台灣業者多為消費應電子低容值 MLCC 主要供應商，未來兩年成長很可能被價格走跌與低容值 MLCC 需求低於預期而壓抑。