台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月31日

美國總統川普 29 日表示，他預期美中兩國能就貿易問題談成「很好的協議」，如果談不成，他還可以對 2,670 億美元的大陸商品加徵關稅。

受美元走強影響人民幣疲弱不振，昨持續下探，盤中一度跌破 6.97 元，收盤雖拉回收在 6.96 關口，亦創下逾 10 年低點。昨日，中國人民銀行再由參事盛松成出面喊話，「目前穩匯率比匯率改革更加重要，人行該出手時就出手，應該在必要時動用外匯儲備穩定匯率。」

在全球對 11 月底中美元首峰會抱持高度期待之際，昨（30）日驚傳美國商務部將中國福建晉華集成電路列入出口管制實體清單，以國安為由，禁止美國企業對晉華進行技術輸出。中美貿易戰陰霾不散，此案儼然成為另一樁「中興禁售案」，恐將使得中美科技戰場的角力更趨白熱化。

經濟日報

川普露口風 美中將有很好的協議

避險當道 期貨夜盤交易量倍增

上銀 Q3 獲利倍增 本季保守

工商時報

中興翻版美封殺晉華

新光人壽起家厝要都更

人行穩匯 不惜動用外匯儲備

聯合報

美重手阻陸發展 DRAM

期交稅優惠 財部籲勿再延

首家純網銀 最快明年 6 月宣布

蘋果日報

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上銀旗下大銀微 獲利倍增登興櫃

貿易戰惡化 人民幣恐下探 7.5

中國時報

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專利申請 台積電衛冕 鴻海退步

自由時報

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