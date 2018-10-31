陸股10月大震盪 外資全面加速撤退 但有基金經理喊出逢低買進時刻到了

中國股市今年以來大跌，10 月跌幅將近 8%，在外資潰逃之際，卻也有部分基金經理人開始高喊逢低買進。

AMP Capital 動態市場主管 Nader Naeimi，上月曾準確預測新興市場賣壓消退，目前管理 12 億美元基金的全球投資組合中，陸股占 5%。

他表示，陸股現在價格便宜，在持股不足下，正在增加陸股和香港中概股的持股。

陸股 10 月大震盪，期間連續八個交易日每日振幅在 2% 以上，外資加速撤離，平均每天從上海和深圳股市拋股 11 億人民幣 (約 1.58 億美元)。

今年初投資人還對陸股一片樂觀，上證指數一度創下兩年多以來的新高。Naeimi 表示，目前陸股走勢疲弱主要是缺乏信心，而非基本面問題，看好的理由主要是 MSCI 指數將提高 A 股權重，但中國的去槓桿化和貿易戰則打擊了市場情緒。

Naeimi 並認為，中國當局從基本面救市的方向正確，不僅擴大基礎設施支出，同時還削減稅收，為中小企業提供流動性支持，他預期在信貸成長回升後，最快第四季經濟數據就可見到改善。

此外，為了阻止股市崩跌，中國監管機構將增加股市流動性，並鼓勵長期資金投入市場，激勵股市連續二天大漲，上證指數周二反彈 1.8% 後，周三盤中再度上漲 1.1%，縮減不少 10 月的跌幅。

上證指數接連兩天反彈。(來源：新浪財經)

Naeimi 指出，陸股目前的估值低於 10 年均值，技術指標頗具吸引力，內地企業創下一年新低的比率，也從 10 月中旬的 65％降至不到 3.5％，顯示大部分的個股均已止跌。在陸股跌深之際，其實不需要太多的利多，就可以帶動指數反彈。