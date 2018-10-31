滬深三大股指集體走高漲逾1%U+A0U+A0 稀土板塊領漲

鉅亨網新聞中心 2018年10月31號11點35分

今日，滬深兩市股指集體小幅高開，開盤震蕩後快速拉升走強，早盤後半段未能持續走高，在高位維持震蕩走勢。創業板指走勢與主板類似但強於主板。水泥、稀土、有色板塊成為今天的主力板塊，金融板塊表現相對較弱。券商板塊盤中異動拉升，但遭資金砸盤出逃，中小創也隨後逐漸回落。

盤面上，稀土行業展開專項督查，或推動供給持續收縮，稀土永磁板塊高開高走，汽車零部件板塊延續強勢，白酒企業全線活躍，次新股強勢，水泥、有色等板塊漲幅居前;兩市僅券商、高送轉、消費金融三個板塊下跌。

截止午間收盤，滬指收報2597.05點，漲1.13%，成交942億;深成指收報7460.89點，漲1.16%，成交額933億;創業板收報1275.73點，漲1.25%，成交額277億;滬股通淨流入26億，深股通淨流入8.42億。

國開證券建議投資者以短線思路參與反彈，重點關註有望受益股權質押風險化解的券商板塊和超跌中小創成長股，債務壓力大但經營穩健的公司有望獲得政策紅利，對於行業下行和業績不佳的公司仍宜規避，藍籌股總體有望保持穩定。反彈中仍需註意的風險有：資金壓力尚未充分化解，外部風險依舊存在、宏觀經濟短期難以扭轉、企業利潤下滑預期依舊較強、民企債務危機化解尚需時日。