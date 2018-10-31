撥備再次提升的招行，未來三年利潤增速有保障了？

A股上市公司三季度業績報告基本披露完畢，作為A股的權重板塊，三季度銀行業利潤整體增速同比去年有所加速，而作為一直被投資者所看好的零售之王——招商銀行（600036-CN;03968-HK）三季報業績報告更加惹人註目。

關於營收和利潤

招行三季度數據公佈，總資產6.51萬億元人民幣，同比上年末6.30萬億元人民幣增加3.35%，總資產增速環比上季度末的6.54萬億元人民幣有所下降；前三季度實現營業收入1882億元人民幣，同比增速13.21%，三季度單季實現營業收入621億元人民幣，同比增速17.04%；前三季度歸屬於股東淨利潤為673.8億元人民幣，同比增速14.58%，三季度單季歸屬股東淨利潤為226.24億元人民幣，同比增加15.17%；前三季度年化後歸屬股東淨資產收益率為19.07%，同比增加0.41個百分點。

上述數據可以看出，三季度招商銀行營收和淨利潤數據是非常漂亮的。在公司總資產環比微降的背景下，營收增速在三季度進一步保持加快，單季增速已經高達17.04%，淨利潤也繼續保持雙位數增長，三季度單季增速也有所加快，不管是營收還是淨利潤，招行給投資者交出的三季報都是比較滿意的，實現了内生增長。

關於息差和非息收入

上述我們已經提到，在公司資產增速放緩的背景下，是什麽原因導緻公司營收和淨利潤快速增長的？

公司前三季度淨息差為2.54%，同比上升0.12個百分點，環比半年報持平，實現淨利息收入1179.72億元人民幣，較上年同期增長9.86%，在營業收入中佔比62.68%。三季度單季淨息差2.54%，環比上升0.01個百分點（二季度為2.53%）；前三季度實現非利息淨收入702.49億元人民幣，同口徑較上年同期增長19.31%，在營業收入中佔比37.32%，其中第三季度單季非息收入211.15億人民幣，單季非息收入同比增速27.6%。

從招行營收構成看，三季度單季公司淨息差環比繼續回暖，非息收入表現亮眼，主要是因為受新金融工具準則影響，部分金融資產會計分類調整為以公允價值計量且其變動計入當期損益的投資，所以有一部分利息收入計入非息收入中，剔除這部分影響，非利息淨收入較上年同期增長8.05%，但這部分收入也是左手倒右手本來就是公司的，對營收沒影響。另外，今年來國家逐漸對銀行投資理財管控放松，相信之後隨著股市回暖公司非息收入這一塊會比較亮眼。

下來，我們看看對公司利潤影響較大的資產質量。

關於壞賬和撥備

截至9月末，招行不良貸款餘額為562.47億元人民幣，較年初減少11.46億元人民幣，較半年報增加8.92億元人民幣，（半年報不良貸款金額為553.82億元人民幣）；不良貸款率為1.42%，較年初下降0.19個百分點，較半年報下降0.01個百分點；三季度單季損失減值133.81億人民幣，2017年第三季度單季的損失減值為111.9億人民幣；公司三季報不良貸款撥備覆蓋率325.98%，較半年報增加了9.9個百分點（半年報為316.08%），比年初的262.11%提升了63.87個百分點。

從公司資產質量看，招商銀行不良貸款率繼續下降，但不良貸款金額連續兩個季度反彈，但數額不大，由於公司撥備覆蓋率比例較高，完全沒必要擔心；公司撥備覆蓋率繼續提升，粗略計算這部分使公司營業利潤隱藏了83億元，在未來經濟環境平穩，公司新生成不良貸款可控的背景下，撥備覆蓋率不可能持續增加，註定會釋放到利潤里面。

最後我們看看公司高級法下資本充足率，截至9月末，公司核心一級資本充足率11.97%，較年初下降0.09個百分點，較半年報上升0.36個百分點（半年報為11.61%）；一級資本充足率為12.84%，較年初下降0.18個百分點，較半年報上升0.33個百分點（半年報為12.51%）；資本充足率為15.45%，較年初下降0.02個百分點，較半年報上升0.37個百分點（半年報為15.08%）。

數據看三季報單季公司在高級法下資本充足率都較半年報都出現了改善，到今年末有望全年實現正增長。

綜上所述，招商銀行三季報非常優秀，在資產規模增長放緩的背景下，營收和淨利都兩位數增長且三季度進一步加快；壞賬金額數據雖有所增加，但由於公司撥備覆蓋率較高，沒有實質性影響；半年報擔心的核心資本充足率下滑的問題已經得到改善，綜合看，招商銀行已經徹底擺脫前期由於經濟增速放緩遺留的一些問題了。