【異動股】白酒板塊全線上漲 今世緣(603369-CN)漲近7%

今早，白酒板塊開盤全線上漲，截止發稿，今世緣(603369-CN)漲6.97%報14.43元，金種子酒(600199-CN)漲5.44%報4.65元，水井坊(600779-CN)漲4.63%報27.33元，迎駕貢酒(603198-CN)、順鑫農業(000860-CN)、舍得酒業(600702-CN)漲逾4%，貴州茅台(600519-CN)結束此前三連跌今日上漲3.16%報540.58元，酒鬼酒(000799-CN)、山西汾酒(600809-CN)、五糧液(000858-CN)等股均上漲超2%。

業内普遍認為，白酒股估值的回調與以貴州茅台(600519.SH)為代表的高端、次高端類白酒上市公司業績增速的下滑有關。估值回調下，機構對白酒股的操作也不儘相同。一方面，公募基金此前對白酒股的超配比例有所下降，另一方面，一些私募機構則在白酒股的回調中等待配置機會。

面對白酒股此前的連續下挫，部分賣方人士認為“不必悲觀”。財通證券分析認為，預計未來將保持穩健增速，高增長換擋前行。自2017年以來，茅台通過調整淡旺季發貨量、發貨結構以及控價政策等手段防止批價過高，有利於渠道庫存出清。去年三季度茅台銷量實現大幅放量，由於近兩年增速較快使得基數較高，預計未來增速將換擋前行。