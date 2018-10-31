【異動股】水泥板塊大幅拉升 青松建化(600425-CN)漲超9%

今日早盤，水泥板塊大幅拉升，截止發稿，青松建化(600425-CN)漲9.35%報3.04元，金圓股份(000546-CN)漲5.97%報9.41元，尖峰集團(600668-CN)漲5.92%報12.16元，四川金頂(600678-CN)漲逾5%，華新水泥(600801-CN)、海螺水泥(600585-CN)等上漲逾3%。

據《每日經濟新聞》10月30日消息，當前，全國多個地區水泥價格又迎來新一輪漲價潮。近日，川渝地區部分水泥廠家再上漲50元/噸，平均達到550元/噸以上的高位。

實際上國慶後，全國多地迎來水泥價格上漲，尤其是華東和川渝地區。10月25日，安徽滁州南部地區海螺、中聯等主要廠家通知上調各品種水泥價格20元/噸。同日湖北宜昌地區部分大廠通知上調水泥價格30至50元/噸不等，調後價格均接近或超過500元/噸。截至當前，多地區水泥價格重回500元/噸高位。

每一年的二季度和四季度是水泥的旺季，尤其是四季度，供不應求，隨著秋冬季限產政策出台，水泥價格也有望進一步上漲。=近期，受環保、基建補短板等因素影響，水泥價格不斷上漲，部分行業龍頭的上市公司盈利能力和毛利率已超過國内龍頭房企。

毛利率方面，從國内幾家大型的水泥企業毛利率來看，海螺水泥2018年半年報披露的水泥毛利率在45%以上，上峰水泥今年半年報披露水泥行業毛利率為44.39%、分產品中水泥毛利率為43.62%。