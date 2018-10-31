新光金旗下新壽前三季賺進155億元 啟動南東大樓都更

新光金 (2888) 子公司新壽於昨 (30) 日召開董事會，會中通過第三季財務報表，以及南東大樓都更案、購置容積移入杭州北路開發案，以及投資國內不動產投資案等，當中以位處南京東路二段新光南東大樓，曾為新壽的總部大樓，目前是地下 3 層、地上 14 層，樓地板面積約 7 千多坪，進度順利的話，2023 年底方能完成都更案。第三季股票投資股息挹注，新壽前三季合併稅後淨利達 155 億元，每股盈餘約 2.66 元，股東權益上升到 1,051.2 億元，較前一年底提高 15.8%，外幣保單、泛保障型商品銷售來得佳，前三季保費收入達 2,138 億元，前三季外幣保單初年度保費達 461.4 億元，較去年同期成長 20.9%，占初年度保費比重 55%，泛保障型商品亦較去年同期成長 96.8%，負債成本為 4.13%，較去年底降低 10bps(基準點)。



投資方面，持續佈局固定收益債券、低波動高殖利率股票，前三季國內外現金股利收入達 130.4 億元，利息收入達 624.7 億元，較同期成長 9.2%，避險前經常性收益率增至 4.04%，較去年同期增加 7bps，整體年化投資報酬率達 4.4% 。



新壽啟動南京東路二段新光南東大樓都市更新案，該棟大樓於 1979 年啟用，目前是地下 3 層、地上 14 層，樓地板面積約 7 千多坪，進行都更後，樓層數將由 14 層拉高到 20 層，總樓地板面積突破萬坪。