15家金控9月獲利幾近腰斬 新光金大虧 僅玉山、國票金逆勢成長

15 家上市櫃金控 9 月獲利今 (9) 日全數出爐，由於全球金融市場動盪，加上股息認列進入尾聲，其中，僅玉山金 (2884-TW)、國票金(2889-TW) 單月稅後獲利較上個月微幅成長，其餘金控都出現銳減，新光金 (2888-TW) 更是獨家出現虧損，使得 15 家金控 9 月合計稅後純益才賺 141.75 億元，比起 8 月大減超過 45%，幾近呈現腰斬。

富邦金雙冠王、前 3 季創史上第 3 高 新壽連兩月虧損撂倒新光金

富邦金 (2881-TW) 為 9 月單月獲利王，9 月稅後純益 29.04 億元，前 9 月稅後純益突破 500 億元大關、達 500.08 億元，較去年同期成長 13%，每股純益 4.74 元，是 2016 年以來的新高紀錄，更穩坐前 9 月每股稅後純益獲利王，前 3 季獲利也創下史上同期第 3 高。

國泰金 (2882-TW) 自結 9 月稅後賺 21.4 億元，前 9 月整體獲利金額仍以 545.6 億元居冠，但是因股本大，EPS 以 4.17 元緊追在後。

新光金 9 月受到人民幣、美元貶值，同期間新台幣升值，三方夾擊產生巨額匯損，加上避險成本高漲，無本金遠期交割外匯 (NDF) 避險成本一度升高至 3.1%，讓新光人壽單月出現超過 30 億元的匯兌損失，已是新光人壽連續 2 個月虧損，雖然新光銀行穩定小賺，還是使得新光金控單月轉為稅後淨損 21.13 億元，不過累計前 3 季稅後純益 194.15 億元、EPS 約 1.73 元，仍是金控獲利第三名。

兆豐證券虧 9 月損衝擊兆豐金 三大因素影響中信金 9 月獲利

兆豐金控 (2886-TW) 自結 9 月稅後純益為 20.44 億元，累積今年前 9 月的稅後純益為 229.30 億元，累積 EPS 為 1.69 元。兆豐金四家主要子公司中，兆豐證券 9 月又虧損，累計前 3 季獲利僅剩 3 億多元，年減進 3 成、約 27%，兆豐銀、兆豐產險也較前月衰退，僅兆豐票券一家單月獲利增長。

中信金 (2891-TW) 自結 9 月稅後純益為 12.85 億元，累計前 9 月合併稅後純益 312.44 億元， EPS 為 1.60 元。中信金表示，9 月中信金控股價上揚幅度較大，員工認股權評價成本增加，加上保險業務因股息入帳高峰已過，及新台幣升值等因素，影響金控單月獲利水準。

元大金 (2885-TW) 自結 9 月獲利也較前月減少，為 10.81 億元，累計前三季稅後純益 166.92 億元，EPS1.42 元。

玉山金前 3 季續創歷年同期新高 永豐金 9 月獲利幾近腰斬

玉山金控 9 月單月稅後純益 12.34 億元，累計前 3 季稅後純益 133.51 億元，每股稅後純益為 1.23 元，獲利較去年同期成長 15.3%，再創歷年同期新高。玉山金控表示，主要是因金控旗下主要的子公司玉山銀行各項業務穩健發展，放款利息收入、信用卡及財富管理手續費收入均有不錯表現。

華南金 (2880-TW) 自結 9 月稅後純益 10.89 億元，累計稅後純益 117.34 億元，EPS 為 1.02 元，9 月獲利較前月衰退，主因是華銀 9 月的現金股息收益減少。

台新金 (2887-TW) 自結 9 月稅後純益 9.5 億元，較前月減少 2.86 億元。累計今年前 3 季稅後純益 112.53 億元，年成長 8%，EPS 為 0.97 元。台新金表示，9 月計息與營業天數較 8 月少，加上投資收益受金融市場波動影響，9 月獲利較前月衰退；但累計前 3 季稅後純益 89.26 億元，年成長 5%，各項主要收益皆較去年同期成長。

永豐金 (2890-TW) 自結 9 月稅後純益為 4.96 億元，較 8 月 8.83 億元幾乎腰斬，累計前 3 季稅後純益 78. 83 億元，較去年同期成長 15.2%，累計 EPS 為 0.7 元。永豐金表示，9 月獲利衰退主因是永豐金證券受到大盤指數表現不佳影響，出現單月稅後淨損 0.56 億元，不過，永豐金證券累計前 3 季稅後純益 5.78 億元，仍有年增 15.8% 的不錯表現。

開發金 (2883-TW) 發言人張立人指出，全球金融市場持續受到中美貿易戰干擾，影響資本市場變動，子公司開發資本單月虧損，其他子公司單月獲利也下滑，開發金控 9 月僅小賺 0.91 億元，累計前 3 季稅後純益 85.28 億元，EPS 為 0.59 元。

整體來說，雖然金控 9 月獲利普遍衰退，但是由於上半年表現亮眼，奠定下好基礎，目前已有 9 家金控前 9 月累計 EPS 已超過 1 元，包括：富邦金、國泰金領先突破 4 元，而新光金、兆豐金、中信金、元大金、玉山金、第一金、華南金等累計 EPS 也都已賺逾 1 元；不過，金控業今年獲利高峰已過，在美中貿易摩擦、金融市場走跌及匯率大幅震盪下，金控業獲利接下來趨於保守。