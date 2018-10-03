中華電今攜手兆豐銀、新光金及全聯 共同發起設立純網銀籌備處

中華電信 (2412) 今(3)日與兆豐金 (2886) 旗下兆豐銀行、新光金控 (2888) 及全聯實業共同發起正式成立籌備處，啟動純網銀執照申請籌備作業，結合台灣龍頭電信資通訊技術、兩大金控金融專業及全台門市最多超級市場的生活消費通路，運用電信、金融與實體零售的資訊流、金流及物流優勢，打造全新的金融創新應用平台，共同勾勒新型態的消費者數位生活，冀期建構完善的金融與數位生活之生態圈，擴大普惠金融，滿足消費者和企業需求的數位金融創新服務。籌備處初期先由中華電信等四家發起策略股東共同成立，之後將陸續加入其他潛在策略股東；藉由各策略股東的強項，結合數位金融新科技與生活應用，來打造新型態金融創新應用平台，滿足台灣數位新世代民眾更方便好用的金融數位生活服務，並扮演各行各業在金融創新的賦能者(Enabler)，帶動發展台灣數位經濟。



中華電信董事長鄭優表示，純網銀籌備處今日正式設立，是台灣數位經濟發展的重要里程碑。中華電信與各策略股東攜手合作，運用此金融創新平台，結合 5G、大數據、人工智慧、物聯網、MOD、行動支付、資安及智慧城市等業務強項，共同全面發展新型態的數位生活，推動台灣金融創新應用及數位經濟發展。