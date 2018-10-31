志聖Q3獲利季增逾一成 明年展望樂觀

設備商志聖工業 (2467) 公布第三季單季稅後獲利 1.63 億元，季增 11.39%。展望明年，董座梁茂生提到，受惠於大陸積極建置面板廠、台灣半導體業者也繼續擴產，加上 PCB 業者汰換設備等，因此明年業績不會比今年差。志聖第三季營收 14.83 億元，單季稅後獲利 1.63 億元，季增 11.39%，累計今年前三季營收 42.13 億元，稅後獲利 3.99 億元，年增 32.08%，累計今年前三季每股淨利 2.67 元。



該公司今年前三季營收中，PCB 設備占比最高達 48.3%，而面板貢獻 32.7% 營收，至於半導體及電子組裝設備則帶入 14.5% 營收。以銷售地區別來看，大陸占比七成，台灣三成。值得注意的是，今年前三季志聖業績中，PCB 占比大增，主要是因為銷售 PCB 濕製程設備、志聖持股七成的創峰科技出貨量持續成長所致。



展望明年，梁茂生提到，雖然因中美貿易戰的擴大，導致市場不確定性提高，但拜中國大陸積極擴建新的面板廠，加上兩岸半導體業者擴產動作不斷。此外，PCB 廠商也進入設備汰舊換新的階段，因此整體評估，志聖明年業績表現不會比今年差。