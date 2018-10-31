金融科技Q3投資雖放緩 但全年仍可望寫下新高！

據《CB Insight》報告顯示，全球創投公司針對金融科技的投資規模，雖然在 2018 年第三季出現回調，但仍有望在今年實現年度新高記錄。

儘管 IPO 活動仍然乏善可陳，但金融科技的「過億輪 (mega-round，一億美元融資)」在 2018 年第 3 季持續成長；再從地區上來看，亞洲地區在初創期的金融科技投資件數，是超越了美國。

註： 從投資者那裡籌集到一億美元或更多資金，在矽谷稱為「過億輪」。新創公司籌資破億，這在矽谷曾經是相當罕見的事，但現在實際上已經是司空見慣。

據《CB Insight》報告顯示，在 2018 年第三季，創投支持的金融科技公司在全球達成 375 筆投資案，總金額高達 56.4 億美元，投資案與投資規模皆較今年第二季下降，不過，專家認為，金融科技相關交易仍有望在 2018 年創下年度新高。

第三季交易量出現回調 (圖: CB Insight)

第三季交易出現回調與初創期 (early-stage) 的投資金額下降有關，不過，金融科技的「過億輪」(mega-round) 在 2018 年第三季度仍呈現持續上升的態勢。

初創期的交易量明顯下降 (圖: CB Insight)

以地區來看，亞洲地區在今年第三季達成了 64 筆初創期的金融科技投資案，總規模為 2.7 億美元，較美國地區高出 5 倍。而美國早期的投資案則降至 59 個，是五個季度以來的低點，總金額為 4.34 億美元。

亞洲地區初創期投資超越美國 (圖: CB Insight)

不過，美國在金融科技「過億輪」的投資案中較亞洲地區領先。美國在 7 個金融科技「過億輪」中奪回了領先位置，而亞洲地區的投資案則有 4 個。截至 2018 年第三季，美國已有超過 17 億美元的金融科技融資，高於亞洲地區的 15 易美元。

美國在過億輪中的交易量超越亞洲地區 (圖: CB Insight)

針對金融科技相關的投資繼續蔓延至邊境市場，非洲地區在今年第三季達成了 9 筆與金融科技相關的投資案，創下五季以來新高。今年以來，非洲地區共達成 16 筆投資案，超過了 2017 年整年度的 14 筆投資紀錄。