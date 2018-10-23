恒大斷炊 FF被迫降薪裁員 賈躍亭只領1美元年薪

由於投資方恒大健康 (0708-HK) 未能履行其承諾並支付其同意支付的款項，導致法拉第未來 (Faraday Future) 面臨財務困難，公司被迫對全體員工降薪 20% 和裁員。其中，公司創始人兼 CEO 賈躍亭只領取 1 美元年薪，並尋求跟新的融資對象展開洽談。

FF 於美國時間 10 月 21 日發給內部員工的郵件顯示，自本週起，全體員工的年薪降低 20%，時薪也將降低 20%，在符合美國加州法律要求的前題下即時生效。FF 承諾在資金到位後恢復原有薪酬。

FF 創辦人兼 CEO 賈躍亭，從 10 月 16 日開始自願領取 1 美元年薪。與此同時，FF 高管團隊也自願接受比 20% 幅度更大幅度的降薪，以渡過難關。

FF 在致全體員工郵件中表示，做出全員降薪和裁員的舉措，是被迫而無奈的舉動。但在當前形勢下，為確保 FF 長遠規劃的實現，公司已經制定了一系列短期運營規劃，不得不做出艱難但必要的決定。

針對被裁員工，FF 表示，這是一項改善流動資金，重新聚焦核心項目、保留核心團隊、以及提升工作效率和降低營運成本的必要舉措。FF 知道這些即將離開公司的同事們同樣對公司做出了巨大的貢獻，對此十分感謝。

此外，FF 在郵件中表示，公司正在積極採取適當措施，包括尋求與 FF 擁有相同願景和價值觀的投資人融資的機會。

FF 此次遭遇財務困難的起因是投資方恒大健康違約。簽署認購協定後，恒大已支付 FF 8 億美元，但依然有 7 億美元尚未支付。目前，FF 和恒大健康正在等待香港國際仲裁中心的仲裁結果。

稍早，一度傳出恒大健康拖欠 FF 中國員工薪資，並引發員工在 10 月 18 日、19 日進行勞動仲裁。不過在 10 月 19 日，60 餘員工的工資已經發放。