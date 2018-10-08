賈躍亭毀約 恒大健康復牌暴跌35.24% 許家印身家跌至遜馬化騰

賈躍亭疑將許家印踢出電動車公司 Faraday Future(FF，法拉第未來) 的消息震憾市場，恒大健康 (0708-HK) 今 (8) 日復牌在競價時段暴跌 35.24%，報港幣 6.8 元，市值縮水至港幣 588 億元。許家印身家也跌至 332 億美元，低於騰訊馬化騰 346 億美元，居中國富豪榜第三位。

恒大健康以港幣 7.7 元開盤，跌 26.667%，截至發稿，跌 26.857%，報港幣 7.68 元。

圖片來源：新浪財經

中國恒大主席許家印今年 6 月底出手救賈躍亭，透過旗下恒大健康入股賈躍亭的電動車公司法拉第未來，並成為大股東，但賈躍亭卻向香港國際仲裁中心提出訴訟，疑有意將恒大踢出局。恒大發新聞稿引述業內人士痛批賈躍亭忘恩負義。

市場認為，賈躍亭翻臉像翻書一樣的現實，利用完恒大的資金之後，立刻一腳踢開恒大，雙方從合作到反目快得令外界錯愕。同時讓恒大的汽車佈局面臨眾多變數。

對於賈躍停的突然變臉，恒大健康表示，時穎公司已聘請國際律師團，將採取一切必要的行動，捍衛時穎公司在相關協議下持續享有的權利，以保障公司及其股東的利益。

而接近 FF 的人士向財聯社表示，這實際上是 FF 控制權之爭。恒大的控制欲太強，但 FF 是賈躍亭的底線，他必須要掌握控制權。對此，恒大方面尚未予以公開回應。