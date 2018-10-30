印度Flipkart年度購物節 宏碁Predator電競筆電銷售奏捷

宏碁 (2353)Predator 電競筆電於印度電商龍頭 Flipkart 年度購物節「The Big Billion Days」奏捷，在 Flipkart 於 10/10-14 四天的年度購物節活動中，成為電競筆電最受歡迎品牌，Predator 電競筆電以逾 8 成出貨率居電競筆電領導品牌。宏碁拓展印度電競市場，今年與當地電商龍頭 Flipkart 合作，一舉拿下印度電競 PC 市佔冠軍。



Flipkart 資深總監 Hari Kumar 表示，「The Big Billion Days」已成為印度購物季的代名詞，也是店家、品牌和消費者一年一度滿載而歸的節慶。他指出，宏碁的產品一直是 Flipkart 平台上消費者最喜愛的 PC 品牌，今年宏碁的銷售成長甚至達到去年的 3.5 倍之多。



宏碁印度消費市場資深總監 Chandrahas Panigrahi 表示，宏碁與 Flipkart 策略合作，目標是讓印度電競筆電生態圈成長；願景則是希望促使印度成為下一個電競筆電的輝煌市場。



宏碁指出，電競產品外，今年購物節活動中，其輕薄筆電亦有 10 倍的成長，其中 Swift 3 輕薄筆電，在開賣六小時內售罄，是 Windows 作業系統筆電中，銷售最佳的一款產品。

