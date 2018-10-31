永豐餘攜手成大跨足建材市場 創造工業及農業餘料新價值

國內外首次以農業及工業循環材料所打造的未來工作室，在成功大學亮相。永豐餘 (1907-TW) 攜手成大建築系共同打造「成大建築未來工作室 - 永豐餘循環經濟示範基地」，讓學生嘗試由永豐餘以廢棄秸稈製成的 nPulp 漿板以及由中華紙漿提供工業的餘料，設計成辦公室、教室傢俱，以農工業用餘料轉化成建材，永豐餘跨足建材市場。

結合大學研究能量與育才計畫，永豐餘攜手成大建築系共同打造未來工作室，永豐餘贊助稻麥秸稈製成的 nPulp 漿板，而且永豐餘集團旗下子公司也都動起來，旗下申豐特用應材以無甲醛的環保膠水黏合，中華紙漿則提供工業餘料再製成鹼激發漿體，以農工業用餘料轉化成建材，未來工作室總計有 68 張 nPulp 工作桌、7 組 nPulp 置物櫃、8 張鹼激發漿體公共桌，都是「再造」完成，具體呈現循環經濟中最關鍵的材料應用。

永豐餘投控技術長兼中華紙漿董事長黃鯤雄指出，能夠參與這項指標性的計畫，著實讓人振奮。期待透過新型態的產學合作模式，為企業帶來資源永續的突破性發展，更希望在學生心中埋下創新材料的種子，開啟未來城市的循環藍圖。

永豐餘獨家研發的 nPulp(農業秸稈綜合利用)，是歷經十餘年時間自主開發出的新一代環保材質，以稻麥收割後的廢棄秸稈為原料，透過特殊生物酵素處理，製程中不添加任何化學原料。nPulp 除用於紙漿、紙塑容器、衛生紙等產品製作外，也致力於替代木材的產品開發應用，這次成大的「未來工作室」就是其中一例。

永豐餘認為，天生萬物必有用，把餘料徹底資源化，達到自然資源的永續及環境生態保育的目標，呼應著永豐餘認真追求的企業核心價值「環保、永續、利他」。

另外，為長期在工作室使用師生的健康與安全把關，nPulp 漿板的黏合，採用永豐餘旗下乳膠大廠—申豐特用應材的環保木材接著劑，不含甲醛、有機溶劑及酚等有害物質。來自中華紙漿工業餘料膠結製成的「鹼激發漿體」，擁有類似水泥功能的結構工程材料，也是這次產學合作上的一大亮點，透過成大建築系團隊調整不同成分與配比，使鹼激發漿體材料強度媲美一般混凝土的抗壓強度。

成大校長蘇慧貞校長表示，讓未來建築師越早開始理解循環經濟，並思考材料創新的可能，是非常好的開始。

「成大建築未來工作室 - 永豐餘循環經濟示範基地」由建築系劉舜仁教授帶領「成大昶閎科技股份有限公司」、成大創新育成團隊「LiLinLab. 建築工作室」與建築系 「M.Arch II 設計團隊」共同執行，透過建構跨領域教學課程、規劃學生專案實作架構、體驗與實驗，實際打造出產品模型。