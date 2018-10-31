資金吃緊？恒大擬發債融資117億 最高利率13.75%

還債高峰期來臨，中國房地產企業資金吃緊。彭博引述知情人士透露，中國恒大 (3333-HK) 考慮通過分三躉售行美元債融資約 15 億美元(約港幣 117 億元)，所籌資金將用於為在岸債務再融資。

債券分 3 種，分別是 2 年期債券 11%、4 年期 2 年不可贖回債券 13%、5 年期 3 年不可贖回債券 13.75%。彭博匯編的數據顯示，13.75% 的殖利率指引是今年亞洲垃圾級債券發行人中最高的。

報導指出，此次債券發行的大背景充滿挑戰。恒大股票較 8 月份高點下跌約 40%，且受到有關更多債券發行的擔憂影響，該公司多檔債券價格急挫，當中跌幅最大的是一筆 2023 年 2006 到期、票面利率 7.5% 的 10 億美元優先票據，債券價格單日跌幅達 4.4%，殖利率亦狂飈至 12.367%，利率媲美新發行債券。其他多檔債券單日跌幅則介於 2-4% 之間。

在此之前，恒大最近一次涉足美債市場是在 2017 年 6 月份，發行了 23 億美元債券，創下當時中國房地產行業最大的發行規模。

事實上，恒大原計劃透過發行上述 3 種債券融資 20 億至 30 億美元 (約港幣 156 億至 234 億元)，惟市場反應冷淡，故規模或縮減至 15 億美元。

但這次並非恒大融資首次遇冷，年初中國房市仍如火如荼之時，恒大當時趁股價屢創新高趁機吸金，原擬發行永久可換股債，年利率 3% 至 4%，集資多達港幣 230 億元，初步換股價港幣 41.775 至 44.56 元，溢價多達 5 成至 6 成。但最終因定價反應欠佳，大縮換股價及發行規模至分別每股換股價港幣 38.99 元及港幣 180 億元。

如今物換星移，恒大股價已由年初至今跌逾 32%，這次逆市發債更被市場解讀資金吃緊。因近期頻傳恒大有意於境外融資，包括 10 月先後傳出公司欲出售灣仔恒大中心，以及將恒大中心抵押融資港幣 117 億元。

恒大這次發債時機似乎不佳，適逢中美貿易戰等外圍不明朗因素，引發中港市場劇變，主席許家印也跳下來撐場。據恒大公告，許家印已表明有意認購本金總額最多達 10 億美元的票據，以示對集團支持及信心。但消息指出，是許家印為這次發債規模「包底」。

中國房地產企業的美元債在市場上的表現不盡人意。融創中國 (1918-HK)2021 到期美元債券創下紀錄最大跌幅。彭博數據顯示，截至昨(30) 日上午約 11 時，融創中國 2021 年到期、票面利率為 7.35% 的債券下跌 1.4 至 91.7，創下 4 月份債券定價以來的最大跌幅。2022 年到期、票面利率為 7.95% 的債券下跌 1.5 至 90.1。

分析指出，目前債市已重回至 2014 年、2015 年水平，碧桂園 (2007-HK)1 檔 2025 年到期美元債利率亦升至 9.6%，昨日債券價格大跌 1.4%。恒大新一批債券利率尚算合理。恒大在 2015 年中國房市未鬆綁及境內債市重啟之前，曾在 2 月發行一筆 10 億美元、2020 年到期的優先票據，債券利率亦達 12%。

實際上，發債成本上升的並非恒大一家，合景泰富 (1813-HK) 亦於今年 8 月，以 7.875% 的利率發行 1 筆 2021 年到期的 3 年期債券；雅居樂 (3383-HK) 則於今年 7 月，發行 1 筆票面利率 8.5% 的債券，市場估計，日後中國房地產企業發債，利率成本將愈來愈高。

受到恒大發債消息影響，昨天中國房地產股。恒大股價跌 1.62%，報港幣 18.26 元﹔藍籌碧桂園跌 1.44%、中海外 (0688-HK) 跌 1.23%﹔世茂 (0813-HK) 跌 2.38%、金茂 (0817-HK) 跌 1.2%﹔潤地 (1109-HK) 及融創中國則逆市分別上漲 0.19% 及 1.7%。