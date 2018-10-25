恒大16.74億公司債再中止 10月多家房企融資計畫被喊卡

上交所今 (25) 日披露，中國恒大 (3333-HK) 擬發行的人民幣 16.74 億元中山證券 - 景悅一期購房尾款資產支持專項計畫，再度處於「中止」狀態。該筆公司債於今年 10 月稍早處於「中止」狀態，10 月 17 日狀態更新為「已回復交易所意見」。

中國恒大今股價開低走高，開盤跌 4.45%，截至發稿，跌幅收斂至 0.53%，報港幣 18.76 元。

圖：新浪財經

10 月以來，已有多筆房地產融資計畫被「中止」或「終止審查」。其中，合生創展 (0754-HK)100 億規模的租賃住宅專項公司債券、天津薊州新城建設投資有限公司 30 億元的非公開發行公司債券、北京鴻坤偉業房地產開發有限公司 20 億元的住房租賃專項公司債券被終止審查。

10 月份被中止融資計畫的有：中山招商 - 時代地產購房尾款資產支持專項計畫，擬發行金額 14.3 億元等。

今年以來，也有多筆房地產商融資計畫被喊卡，其中花樣年 (1777-HK)50 億元的租賃住宅專項公司債券、碧桂園 (2007-HK)200 億元公司債被「中止」審查，合生創展 31 億元的公司債、富力地產 (2777-HK)60 億元的住房租賃專項公司債券、金融街 50 億元的公司債、建發房地產 45 億元的公司債均被「終止審查」。