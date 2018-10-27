能源盤後—市場關注供應量 油價收升 但仍三週走跌

週五 (26 日) 交易，市場回頭聚焦全球供應量，與近日沙國能源部長爭議性言論，石油期貨逆轉稍早跌幅，終盤收高。

然而，由於全球股市大跌，持續打擊能源需求前景，油價已呈現連續第 3 週下降。

《Sevens Report》聯合編輯 Tyler Richey 表示，「油價被 S&P 500 給拉低了。」

他認為，未來數週石油走勢會持續跟著股市，直到市場狀況「正常化」，「市場對風險的情緒導致的資金流動，將廣泛強烈影響能源市場。」

12 月交割的 WTI 原油上漲 26 美分或 0.4%，收每桶 67.59 美元，盤中低點達 66.20 美元，本週跌幅約 2.4%。

12 月交割的 Brent 原油上漲 73 美分或近 1%，收每桶 77.62 美元，本週跌幅 2.7%。

Richey 表示，Richey 表示，「OPEC 與其盟國，以及美國的產量和出口上升，已對市場造成來自供應端的壓力，此外，市場擔憂全球經濟，尤其是現在市場波動加劇，也無助多頭論點。」

週四報導指出，石油減產監督委員會 (JMMC) 對近來數週庫存上升表達擔憂，並恐因宏觀經濟的不確定性而有改變方向的需要。

JMMC 指示聯合技術委員會 (JTC) 持續監測石油基本面，並「提出 2019 年產量水準的備案，避免市場再次失衡。」這意味石油供應國可能改變自 6 月以來的努力方向，縮小 2017 年起就實施的減產規模。

矛盾沙國

沙國近日言論對市場傳遞了錯綜的信息，該國能源部長 Khalid al-Falih 表示，「我們已經踏入擔心 (庫存) 上升的階段，恐怕必須再度干預才能讓市場返回穩定。」

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，近日油價驟跌已讓沙國重新思考是否增產，「沙國部長在這時期發表這種言論令人有點意外，因為下個月美國對伊朗的制裁一旦生效，伊朗的供應量就會流失，但市場參與者也有新的擔憂，即全球經濟成長可能正在放緩，也將持續下降，這最終會挫傷石油需求。但該部長言論令人困惑的一點是，稍早他才說過，沙國已經準備好提高產量至每日 1200 萬桶，並投資於提升沙國的閒置產能。」

全球股市承壓，週五美股又急遽下跌，而股市下跌又讓市場更加擔心經濟以及能源需求。

其他能源商品交易

11 月交割的汽油期貨收漲 0.1% 至每加侖 1.815 美元，本週收低約 5.2%。

11 月交割的熱燃油期貨收漲 1.1% 至每加侖 2.303 美元，本週大致持平。

11 月交割的天然氣期貨收跌 0.5% 至每百萬 Btu 3.185 美元，本週收跌 2%。