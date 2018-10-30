【運達投顧】萬事俱備只欠東風---匯率

昨天美股從開盤大漲到收盤下跌高低點約千點震盪加劇，但亞股由於跌深今天開盤似乎不受影響，但台股是否有落底反彈機會? 幾個重點分析:

1. 昨天美股會出現大震盪主要是市場謠傳 11 月底的川習會若以失敗收場、美國準備在 12 月初對其餘的陸製進口品也一併加徵關稅，下跌比較重的仍在高科技股有尖牙股之稱的臉書、亞馬遜、Netflix 和 Google 母公司 Alphabet 分別下挫 2.26%、6.33%、5%、4.52%，重量級個股的領跌可見美國高科技股尚未穩定，不過亞股今天卻開小低後走高不過這只是跌深的反彈且反彈還未站上 5 日線，就亞股表現來看都還在反覆測底或者築底，致於是否可以逐底完成還須從籌碼的角度來研判。

2. 昨天我們說明台股本週可否有反彈的機會要看新台幣是否可以升破 30.9 將是重要關鍵，今年亞股在貿易戰的陰影下表現在全球股市中是最弱勢的，會造成陸股韓股屢創波段低點也是因為資金的外流而人民幣貶值則是一大關鍵，到昨天人民幣還在這波低點 6.96 附近震盪，若是人民幣貶破 7 那麼亞洲資金外流的壓力就還會延續，所以亞股是否可順利築底人民幣 7 元關卡是指標，而新台幣近期表現相對穩定守在 31 元關卡不破，不過也受限人民幣的弱勢而無法升值，因此台股要有明確的反彈必須搭配匯率的升值這樣資金外流才可減緩指數反彈的空間才會比較大，所以新台幣 30.9 元可否升破關係著台股可否築底完成走出反彈。

3. 外資昨天期貨多單增加 1893 口總口數站上 4 萬口，外資期貨倉位已經來到攻擊的狀態，但是否真走攻擊還是外資以區間操作關鍵來是要看新台幣的表現，就技術面來看今天台股月線已經來到 10056 點預計明天就要跌破萬點，由於月線成本未來 7 天都是快速下降預計月線的下移速度還會加快，可見未來一周內台股指數離月線不會太遠，所以要攻上月線是有機會的，萬事俱備只欠東風這個東風就是匯率。

4. 今天摩台結算在結構上以台積電撐盤是合理的，但台股若要跌深反彈站上月線不能只靠台積電必須要有其它權值股的發動指數空間才會大，所以這裡若只以不佔權值不須大量的股票為主結構上就不對，以美股昨天表現來看科技股仍偏弱但金融股比較強，所以台股要撐盤金融股也是須開始輪動若搭配台積電的反彈台股指數將欲小不易，而指數要攻月線弱勢股的止跌才可讓指數不致於淪為短線行情，所以被動元件、矽晶圓與光學股的止跌很重要，昨天矽晶圓反彈，今天被動元件還創低點，光學股近日也無太亮眼的表現，但今天被動元件低檔出量且都出現下影線，可見當台股有機會挑戰月線時被動元件、矽晶圓與光學股會有破底翻的機會，因此化危機為轉機建議這裡可以低接佈局的心態進場撿便宜。

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